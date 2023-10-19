Пензенская область оказалась в числе самых инновационных регионов ПФО

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области опубликовал информацию об инновационной деятельности организаций региона в 2022 году.

В указанном периоде удельный вес крупных и средних инновационных организаций Пензенской области составил 14,6% от числа обследованных организаций.

Результатом инновационной деятельности называют «выпуск товаров, выполнение работ и услуг инновационного характера». В прошлом году компании региона отгрузили инновационных товаров, а также выполнили работ и оказали услуг на 20,84 млрд руб., что составило 5% от общего объема товаров и услуг.

В 2022 году на инновации в Пензенской области потратили 12,94 млрд руб.: 46% — «на создание продуктовых инноваций», и 54% — «на создание процессных». «За счет собственных средств организаций профинансирован 31% затрат на инновации. Совокупная бюджетная поддержка составила 28%, средства фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности и прочие составили 41%», — уточнили статистики.

За счет внедрения инноваций в регионе, считают опрошенные Пензастатом предприниматели, удалось улучшить качество производимой продукции (31%) и сохранить традиционные рынки сбыта (27%). О высокой значимости инновационных технологий заявили 26% представителей организаций-респондентов. 20% компаний в качестве положительного эффекта внедрения новых технологий выделили расширение рынков сбыта.

Пензенская область оказалась на шестом месте в Приволжском федеральном округе по удельному весу организаций, осуществляющих инновационную деятельность (14,6%). На первой строчке разместили Республику Татарстан с 32%, на второй — Самарская область (17,9%), третьей — Республика Мордовия (17,5%). Саратовская область заняла предпоследнее 13-е место (7,9%), хуже ситуация с инновациями только в Оренбургской области (7%).

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.