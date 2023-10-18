В Саратове посадили под домашний арест начальника дирекции ПривЖД

Октябрьский районный суд Саратова вынес меру пресечения для обвиняемого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) начальника дирекции социальной сферы Приволжской железной дороги (ПривЖД) ОАО «РЖД» Романа Ротберга, сообщила пресс-служба инстанции.

С ходатайством о заключении под стражу выступил следователь регионального СУ СКР. В ведомстве считают, что в начале октября обвиняемый получил от некоего «К.» взятку «за способствование в совершении сделки с юридическим лицом». Фигурант и его защитник возражали против удовлетворения требований следствия.

14 октября судья Александр Ермолаев решил поместить Романа Ротберга под домашний арест на два месяца — до 12 декабря включительно.

Дарья Васенина

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