Работодатели Саратовской области должны 515 сотрудникам больше 12 миллионов

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал некоторые данные о ситуации на рынке труда в регионе.

Так, среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила в Саратовской области в августе 2023 года 48,715 тыс. руб., что на 13,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Больше всего в августе получали сотрудники организаций по добыче полезных ископаемых — 76,532 тыс. руб.

На 1 октября 515 жителям Саратовской области работодатели должны были выплатить 12,12 млн руб. долгов по зарплатам. Вся сумма приходится на организации в процессе банкротства.

Среднесписочная численность региональных работников составила в августе 582 тыс. чел.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.