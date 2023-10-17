На саратовской «Протон-Арене» первые игры пройдут в новогодние праздники

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ознакомился с ходом возведения в Саратове «Протон-Арены» — спортивного долгостроя, на который недавно выделили дополнительные федеральные средства. О визите сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов».

Подрядчик и саратовские чиновники утверждают, что стадион сдадут до 1 января 2024 года.

Первые игры, поставил задачу господин Володин, одноименная арене саратовская женская волейбольная команда должна будет дать на новом месте уже в новогодние праздники.

На достройку «последнего спортивного долгостроя», как его называют власти, региону «при поддержке Володина было выделено» 356,7 млн руб. В августе разговор шел о 317,4 млн руб. 16 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении этой суммы из федеральной казны.

Дарья Васенина

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