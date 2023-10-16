Волгоградская область оказалась в конце рейтинга доходов населения

«РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по доходам населения. Волгоградская область оказалась в конце списка.

Лидером рейтинга с наибольшими доходами к стоимости фиксированного набора товаров и услуг стал Ямало-Ненецкий автономный округ (АО) с показателем 5,9. На втором месте — Ненецкий АО (4,61), а на третьем — Чукотский АО (3,91).

В Карачаево-Черкесской республике показатель составил 1,15. Из этого получается, отмечают статистики «РИА», что житель Карачаево-Черкессии зарабатывает в пять раз меньше, чем житель ЯНАО. На предпоследнем 84-м месте разместили Республику Тыва (1, 24), на 83-м — Ингушетию (1,27).

В Волгоградской области отношение доходов населения к стоимости фиксированного потребительского набора составило 1,72 — это 72-е место. Во втором квартале жители региона получали в среднем 31 тыс. руб., динамика реальных доходов относительно аналогичного периода прошлого года составила 7,6.

Саратовская область оказалась на 67-м месте — 1,78. В среднем жители региона получали во втором квартале 31,5 тыс. руб., динамика доходов — 8,9.

Пензенскую область поместили на 61-ю строчку с соотношением доходов к стоимости фиксированного потребительского набора 1,82. В среднем пенезнцы получают по 32,4 тыс. руб. в месяц, динамика доходов в сравнении со вторым кварталом 2022-го — 9,7. Астраханская область заняла 60-е место — также 1,82, но местные жители получают в среднем по 32,9 тыс. руб., динамика доходов — 5,5.

Дарья Васенина

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