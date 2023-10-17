В Саратове выбрали потенциальных застройщиков микрорайона на месте аэропорта

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание по застройке территории бывшего аэропорта «Саратов-Центральный» в Кировском районе Саратова, сообщила пресс-служба регионального правительства.

На данный момент определились с потенциальными подрядчиками для застройки пяти участков: ООО СЗ ГК «Кронверк», СЗ «Шэлдом» и ООО ППС «Лесстр». «Они должны будут представить свои концепции развития территории», — уточнили в кабмине.

В микрорайоне «Аэропорт» запланировано возведение почти 1 млн кв м жилья для порядка 30 тыс. человек. Одновременно с домами будут строить инфраструктуру: парки, парковки, соцучреждения, школы, садики и т. д.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.