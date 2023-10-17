В Волгограде за 11 миллиардов выбрали перевозчика для шести автобусных маршрутов

В Волгограде определились с перевозчиком для шести автобусных маршрутов. Победитель пока неизвестен, но на портале «Госзакупки» разместили сообщение об окончании аукциона.

Контракт на 11,85 млрд руб. заключат на семь лет — до ноября 2030 года. Заказчик — департамент городского хозяйства администрации Волгограда.

На портале также размещено описание объекта закупки, в котором уточняется, что речь идет о следующих маршрутах: № 25 «ул. Мясникова — ТРЦ «Акварель», 88 «ЖД Вокзал — пос. Горького», 6 «ЖД Вокзал — Аэропорт», 35 «Больничный комплекс — Речпорт», 55 «ДК „Строитель“ — Детский Центр» и 59 «Школа № 61 — Технологический колледж». Подрядчик должен выпустить на указанные маршруты примерно по 22 автобуса — всего 136 машин «большого класса».

Дарья Васенина

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