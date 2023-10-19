Из свидетелей в обвиняемые

СКР Саратовской области передало в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело бывшего главы регионального министерства строительства и ЖКХ Дмитрия Тепина. Экс-чиновнику вменяют злоупотребление полномочиями, выразившееся в недостаточном усердии в вопросе повышения стоимости квадратного метра для госпрограммы по предоставлению жилья детям-сиротам и плохом контроле за региональным застройщиком «Госжилстрой». Адвокат фигуранта настаивает на нелогичности обвинения и напоминает — по делу «Госжилстроя» уже вынесли приговор, а ныне обвиняемый проходил по нему ­свидетелем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Тепин руководил саратовским минстроем с 2013 по 2019 годы

Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ Дмитрий Тепин руководил саратовским минстроем с 2013 по 2019 годы

Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ

Сотрудники СУ СКР по Саратовской области закончили расследование в отношении бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрия Тепина, сообщила пресс-служба ведомства. Экс-чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Обвиняемый занимал пост главы саратовского минстроя с февраля 2013го по май 2019 ­года.

Ранее фигуранту предъявляли халатность (ст. 293 УК РФ). Адвокат господина Тепина Таймураз Тотиков уточнял «Ъ», что статью переквалифицировали после того, как на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин (см. «Ъ» № 94 от 30.05.23). В региональном СКР объясняли иначе: «В ходе расследования установилась вина. Действия виновного образовали указанный состав».

По данным следствия, с 2014 по 2019 годы бывший министр «не организовал внесение коррективов в формирование закупочной цены жилья для детей-сирот за счет областного бюджета». В СКР считают, что это повлекло занижение стоимости существенно ниже рыночной, из-за чего потенциальные подрядчики не заинтересовались госзаказом. Также Дмитрия Тепина обвиняют в ненадлежащем контроле за передачей более 350 однокомнатных квартир из государственной собственности детям-сиротам.

Ранее в СКР объясняли, что чиновник якобы не поручил подчиненным внести изменения в существовавший порядок составления аукционной документации; не увеличил до рыночной стоимости недостаточные для приобретения квартир суммы контрактов; не разработал региональный порядок результативного проведения аукционов; «не обеспечил надлежащий контроль за количеством имеющихся у одной из организаций однокомнатных квартир, подходящих по ­параметрам».

«Одна из организаций» — это казенное предприятие Саратовской области, с 26 октября 2016 года ООО «Госжилстрой». В 2020 году в СКР завели дело о злоупотреблении полномочиями в отношении неопределенного круга должностных лиц областного минстроя и «Госжилстроя». По данным следствия, в 2014–2018 годах компания передала часть квартир, предназначенных сиротам, подрядчикам в качестве оплаты за работы. Было выделено на 388 квартир больше, чем необходимо.

«В результате преступных действий обвиняемого не освоено свыше 800 млн руб. бюджетных средств, не обеспечены жилыми помещениями более 468 детей-сирот»,— утверждает следствие. Материалы расследования передали в прокуратуру Саратовской области для утверждения обвинительного заключения.

«По версии обвинения, понимая, что не может повысить эффективность аукционов по закупке жилья для сирот, Тепин решил не принимать некие эффективные меры, чтобы улучшить ситуацию, при этом преступное действие задумал с целью избежать претензии руководства. Подобное обвинение сложно комментировать, поскольку очевидна его абсурдность»,— говорится в предоставленном «Ъ» адвокатом экс-министра Таймуразом Тотиковым ходатайстве следователю Евгении Близнюк.

Защитник объясняет: его клиент действовал по закону и принимал все возможные в рамках полномочий действия, в частности регулярно готовил обращения в Министерство строительства РФ по вопросу возможности повышения стоимости квадратного метра при закупке жилья региональным минстроем, «что, по мнению следствия, является его виновными действиями».

«В адрес Минстроя РФ по указанию Тепина готовились проекты и письма от имени губернатора о рассмотрении вопроса об увеличении стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Саратовской области, которые оставались без удовлетворения, и цена оставалась на уровне 30 тыс. руб. за 1 кв. м, что влекло нерезультативность проводимых аукционов, а Тепин, стремясь избежать претензий руководства в неэффективной реализации госпрограммы (по предоставлению жилья детям-сиротам. — «Ъ»), продолжал давать указания о подготовке таких писем — обращений за подписью губернатора в Минстрой РФ, тем самым проявлял умышленное бездействие»,— приводится в ходатайстве адвоката следующий пункт ­обвинения.

Здесь господин Тотиков вновь указывает на нелогичность позиции следствия. «До этого (Тепин. — «Ъ») обвинялся в злом умысле — непринятии эффективных мер, которые бы позволили результативно проводить электронные аукционы. Очевидно, что противоречия в обвинении, которых не должно быть, вызваны надуманностью этого обвинения»,— полагает защитник.

Также СКР ставит в вину бывшему министру «непроявление должной инициативы» в виде невыдачи подчиненным указания «систематически мониторить опыт реализации подобных подпрограмм в иных субъектах, в целях использования опыта в Саратовской области». «Обвинение в конкретном преступном действии (бездействии) подменяется оценкой эффективности его (Дмитрия Тепина. — «Ъ») работы следствием, что очевидно недопустимо»,— считает адвокат.

«Указывая, что Тепин злоупотреблял должностными полномочиями, вел неэффективную политику, следствие подтверждает, что неэффективность реализации полномочий воспринимается им как злоупотребление должностными полномочиями. Неэффективность и злоупотребление — это разноплановые понятия. Смешивание этих категорий свидетельствует о необоснованности обвинения»,— ходатайствует Таймураз ­Тотиков.

Предъявление Дмитрию Тепину обвинения в невнимательности к нормативам сдачи квартир «Госжилстроем» защитник также считает несостоятельным, поскольку «следствие не осознает, что Тепин, как представитель учредителя (правительство Саратовской области), согласно действующему законодательству, не имел права вмешиваться в деятельность коммерческого предприятия, что отражают уставные документы ­организации».

«От ООО „Госжилстрой“ (несколько лет подряд. — «Ъ») передавалось по 30 квартир. Следствие считает результатом бездействия Тепина, что „Госжилстрой“ передал подрядчикам однокомнатные квартиры в счет взаиморасчетов. При этом не указано, что в 2023 году БоткинД.С. (директор организации Денис Боткин. — «Ъ») за указанные действия был осужден, Тепин по делу являлся свидетелем»,— говорится в ходатайстве.

В разговоре с «Ъ» Таймураз Тотиков также указал на бездействие надзорных органов: «События, которые сейчас (Тепину. — «Ъ») инкриминируются происходили с 2013 года до 2019го. Где были проверяющие организации, если все так ужасно, та же самая прокуратура, которая каждый нормативный документ администрации обязана проверять, Счетная палата?»

Господин Тотиков выразил надежду, что дело не дойдет до суда: «Надеюсь на квалифицированную реакцию от прокурора». На этой неделе «Ъ» писал о третьем возвращении на дополнительное расследование дела экс-замглавы Энгельсского района Ивана Козаченко, которому также вменяют злоупотребление полномочиями.

Дарья Васенина