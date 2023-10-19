Организатор саратовского концерта Дианы Арбениной узнал об отмене от журналиста

Министерство спорта и молодежной политики Саратовской области сообщило в группе в соцсети об отмене концерта певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Выступление должно было пройти 26 октября в саратовском ледовом дворце спорта «Кристалл».

Издание «Общественное мнение» пыталось выяснить подробности произошедшего. В пресс-службе минспорта заявили, что не обладают информацией о причинах отмены концерта. Глава ведомства Олег Дубовенко не смог ответить на звонок.

В «Кристалле» послали к организатору выступления ООО «Радио Берег». Представитель компании узнал об отмене концерта от корреспондента издания.

Ранее против выступления Дианы Арбениной выступил председатель комитета по социальной политике Роман Грибов. Министр культуры Наталия Щелканова отмечала, что у ведомства и других органов исполнительной власти нет полномочий для отмены концерта.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.