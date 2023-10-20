В инфраструктуру Волгоградской области РЖД вложит более 49 миллиардов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Альмеев подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2024-2026 годы, сообщила пресс-служба региональной администрации.

В течение трех лет компания планирует вложить в железнодорожную инфраструктуру Волгоградской области больше 49 млрд руб.

«Предварительно по итогам работы девяти месяцев могу отметить рост по объемам общей погрузки, по пассажирообороту, по объемам налогов (более чем на 40%), перечисленных в консолидированный бюджет региона и еще по ряду других показателей», — рассказал господин Бочаров о результатах взаимодействия региона и РЖД в этом году.

По прогнозам специалистов, к концу 2023-го общий объем погрузки на железнодорожный транспорт в Волгоградской области превысит показатель 2022 года — 14,7 млн т. В прошлом году компания вложила в региональную инфраструктуру 5,6 млрд руб., в этом — 7,4 млрд руб. Суммарно за «последние годы» ПривЖД и РЖД направили в субъект РФ порядка 60 млрд руб.

Господин Альмеев уточнил, что за девять месяцев 2023-го волгоградский пассажиропоток вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20% до 2,7 млн человек. На 13% прогнозируется рост на туристических маршрутах. Показатели отправления грузов также возросли: с начала года отправлено 11,2 млн т (больше на 3,5%).

«Мы сохранили все социальные гарантии, льготы и программы поддержки, в том числе предусмотрена поддержка для мобилизованных граждан», — отметил начальник ПривЖД.

Подписанное соглашение «подтверждает и актуализирует планы по развитию железных дорог на территории региона, реализации совместных проектов». В регионе планируют закончить ремонт на станции Волжский и продолжить реконструкцию станции им. Максима Горького. Также РЖД планирует построить пять путепроводных развязок в местах пересечения дорог с железнодорожными путями — Ивановский, Абганеровский и путепровод в Новом Рогачике уже возводят.

Дарья Васенина

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