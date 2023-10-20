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Арестованы пятеро из шести предполагаемых участников массовых драк в Самаре

Самарский районный суд Самары избрал меру пресечения шести иностранцам, ранее задержанным по делу о массовых драках. Пятеро из них арестованы и еще одному продлен срок задержания. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, Сафолов Р.Н., Яронзод З.А., Косимов А.Р., которым инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ, п.п. «а», «г» ч.2 ст. 112 и ч. 2 ст. 213 УК РФ, отправлены под стражу. Они будут находиться в СИЗО до 20, 16 и 18 декабря текущего года соответственно.

Также приняты решения в отношении троих других предполагаемых участников драки, несовершеннолетних лиц. Двое из них арестованы по 17 декабря включительно. Одному продлен срок задержания на 72 ч, то есть до 13:50 (MSK+1) 23 октября текущего года. Решение принято по ходатайству следователя.

Всего же в Самаре было задержано семь предполагаемых участников массовых драк. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября. В драках участвовали иностранцы и местные жители.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. После этого было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

Георгий Портнов

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