Трехкратный чемпион турниров Большого шлема Стэн Вавринка провел последний матч

«Мы весь год путешествуем по всему миру. У нас мало возможностей играть перед своими зрителями. Базель — один из крупнейших турниров в мире, и я смог физически продержаться до этого момента. Завершить карьеру длиной более 20 лет дома — идеальный финал для меня»,— сказал швейцарец после матча.