Трехкратный чемпион турниров Большого шлема Стэн Вавринка провел последний матч
Швейцарец Стэн Вавринка провел заключительный матч в карьере. В первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Базеле он проиграл чеху Иржи Легечке.
Встреча, продлившаяся 1 час 51 минуту, завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:2). В рейтинге ATP Стэн Вавринка занимает 151-е место, Иржи Легечка — 21-е. Следующим соперником чеха станет 60-я ракетка мира Даниэль Альтмайер.
«Мы весь год путешествуем по всему миру. У нас мало возможностей играть перед своими зрителями. Базель — один из крупнейших турниров в мире, и я смог физически продержаться до этого момента. Завершить карьеру длиной более 20 лет дома — идеальный финал для меня»,— сказал швейцарец после матча.
Стэну Вавринке 41 год. На его счету 16 титулов под эгидой ATP. Экс-третья ракетка мира трижды выигрывал турниры Большого шлема: Australian Open (2014), Roland Garros (2015) и US Open (2016). В паре со своим соотечественником Роджером Федерером теннисист завоевал золото Олимпийских игр 2008 года. Вместе со сборной Швейцарии Стэн Вавринка стал обладателем Кубка Дэвиса в 2014 году.
Турнир в Базеле, общий призовой фонд которого превышает €2,5 млн, завершится 1 ноября. В прошлом году победителем стал бразилец Жуан Фонсека.