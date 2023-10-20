Пентагон: США дали ВСУ ракеты ATACMS для применения в пределах Украины

США направили Украине дальнобойные ракеты ATACMS при условии, что их будут использовать в пределах «территории суверенной Украины», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Сколько конкретно ракет было передано Киеву, он уточнить отказался.

«Как и в случае со всеми другими системами и оборудованием, которое мы передали Украине, это сделано при наличии заверений, что они будут применяться в пределах суверенной Украины для возвращения и защиты суверенных украинских территорий»,— заверил господин Райдер на брифинге (цитата по ТАСС).

На уточняющий вопрос о возможности дальнейших поставок ракет Украине представитель Пентагона заявил, что США «продолжат консультироваться с Украиной, а также союзниками и партнерами» по этому вопросу.

18 октября Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. По данным The New York Times, Киев получил около 20 ракет. Их дальность составляет 165 км. Украина уже нанесла удары этими ракетами по военным аэродромам в Луганске и Бердянске. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверял, что Киев не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской. Президент РФ Владимир Путин назвал поставку ATACMS Украине большой ошибкой со стороны США.

Лаура Кеффер