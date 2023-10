Путин: если война проиграна, то пусть США забирают ATACMS и приезжают на блины

Президент Владимир Путин назвал смешными утверждения президента США Джо Байдена, что Россия проигрывает в украинском конфликте. По его мнению, если бы России было нанесено поражение, то США не поставляли бы Украине новое оружие, включая дальнобойные ракеты ATACMS.

«Если война Россией проиграна, то зачем поставляют ATACMS? Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие»,— заявил Владимир Путин на пресс конференции в Пекине.

«Если проиграна война, о чем мы говорим-то? Зачем ATACMS? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно»,— добавил президент России. Он также назвал поставку ракет ATACMS Украине большой ошибкой со стороны США.

Сегодня, 18 октября, Белый дом подтвердил передачу Украине тактических ракет ATACMS. По данным The New York Times, Киев получил около 20 ракет. Их дальность составляет 165 км. Накануне The Wall Street Journal сообщала, что Украина нанесла удары этими ракетами по военным аэродромам в Луганске и Бердянске. Член Совета федерации, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил удары.

О том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер