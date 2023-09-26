Данилов: Украина не будет использовать ATACMS для ударов по территории РФ

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что Киев не будет использовать американские ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской. По его словам, Украина уже договорилась об этом с западными партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пуск ракеты ATACMS в Южной Корее

Фото: Reuters Пуск ракеты ATACMS в Южной Корее

Фото: Reuters

В интервью испанской газете ABC господин Данилов заявил, что Киев очень хотел бы получить ракеты ATACMS. «Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами»,— отметил Алексей Данилов (цитата по ТАСС).

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля». Дальность действия — до 300 км. Запускается из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже есть на вооружении у ВСУ.

22 сентября телеканал NBC рассказал, что президент США Джо Байден сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву «небольшое количество» ракет ATACMS в ближайшее время. В Белом доме эту информацию не подтвердили. По данным Financial Times, администрация США не стала объявлять об отправке ракет публично, чтобы «не предупреждать» российские вооруженные силы, которые могут «отодвинуть линии снабжения дальше от линии фронта».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер