WSJ: Украина получила и впервые применила ракеты ATACMS против России

Сегодня, 17 октября, Украина впервые применила американские ракеты ATACMS против российских военных. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Сами ракеты были доставлены на Украину накануне.

Как рассказали изданию чиновники, знакомые с вопросом, небольшое число ракет ATACMS с радиусом действия около 160 км несколько дней назад было тайно отправлено на Украину. По данным газеты, этими ракетами вооруженные силы Украины прошлой ночью нанесли удар по российским войскам на аэродроме Бердянска в Запорожской области и в Луганске.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS были обнаружены в Бердянске Запорожской области. По его словам, для удара по Бердянску также использовали ракеты Ground-Launched Small Diameter Bomb.

Член Совета федерации по Запорожской области Дмитрий Рогозин также сообщил о найденных в регионе элементах ракеты ATACMS, и опубликовал их фотографии. По его словам, украинские военные прошлой ночью атаковали этими ракетами пригород Бердянска.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский намекнул на использование нового типа вооружений при ударе по Бердянску, поблагодарив всех, кто «уничтожает логистику и базы» российских войск. Владимир Зеленский также заявил: «Благодарю некоторых наших партнеров. Эффективное оружие, как мы и договаривались».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».