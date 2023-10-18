NYT: США передали Украине 20 ракет ATACMS

США передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По информации издания, одним из условий поставок была гарантия от украинской стороны не применять ракеты для ударов по территории России, чтобы не допустить эскалации военного конфликта.

По информации NYT, решение о передаче ATACMS держалось в тайне из-за «опасений возможного удара России во время ввоза ракет в страну», а также стремлением «сохранить эффект неожиданности».

Ранее сегодня Белый дом официально подтвердил передачу Украине тактических ракет ATACMS. Количество поставленных ракет не называлось. Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Эйдриенн Уотсон лишь уточнил, что речь идет о «небольшом количестве». Дальность переданных ракет составляет 165 км. Вчера газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина нанесла удары этими ракетами по военным аэродромам в Луганске и Бердянске. Член Совета федерации по Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил удары.

О том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».