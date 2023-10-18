Белый дом: дальность переданных Украине ракет ATACMS составляет 165 километров

Дальность тактических ракет ATACMS, которые американские власти в небольшом количестве передали Киеву, составляет 165 км, рассказала глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. По ее словам, такая дальность является оптимальной и должна помочь украинским военным эффективнее проводить наступательные операции.

«Могу официально подтвердить, что США действительно предоставили Украине для нужд ее армии ракеты ATACMS. Дальность радиуса действия данных ракет составляет до 165 км. Мы полагаем, что это должно существенно повысить боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности»,— пояснила госпожа Уотсон (цитата по CNN). Она не стала уточнять, как поставки ATACMS могут сказаться на контранступлении, которое сейчас проводит украинская армия.

По данным The Wall Street Journal, ракеты ATACMS Вооруженные силы Украины в ночь на 17 октября использовали для удара по российским военным на аэродроме Бердянска в Запорожской области и в Луганске. Член Совфеда РФ Дмитрий Рогозин подтвердил, что элементы ATACMS нашли в запорожском Бердянске. Позднее украинский президент Владимир Зеленский публично заявил, что украинская армия действительно впервые использовала на поле боя новые дальнобойные ракеты, поставленные Киеву из США.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов