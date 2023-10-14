Армия Израиля сообщила об уничтожении десятков боевиков «Хамаса» в секторе Газа
Истребители Израиля ночью нанесли «широкомасштабные удары» по сектору Газа. В результате были уничтожены десятки боевиков палестинского движения «Хамас», сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По ее данным, в числе убитых были члены элитного подразделения «Хамаса» «Нухба». Они якобы были «одной из ведущих сил», руководивших нападением на израильскую территорию 7 октября. Кроме того, за прошедшие сутки истребители ЦАХАЛа нанесли удар по оперативному штабу «Хамаса», из которого велось управление воздушной деятельностью движения. В армии заявили, что убит Мерад Абу Мерад, руководивший воздушной системой в Газе.
Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал о 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,9 тыс. жертвах конфликта. Вчера, 13 октября, Израиль потребовал от гражданского населения сектора Газа эвакуироваться в южные районы в течение суток. Требование выполнили десятки тысяч жителей.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».