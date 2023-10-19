Израиль просчитывает шаги

Израиль готовится к новым этапам операции в анклаве. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху провел заседание военно-политического кабинета. Этот орган отвечает за безопасность в стране. Зарубежные политологи предполагают, что на закрытой встрече могли обсуждаться следующие шаги в рамках операции против «Хамаса». Перед этим с однодневным визитом еврейское государство посетил президент США Джо Байден. Одной из центральных тем его переговоров с Нетаньяху стал обстрел больницы в Газе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura, Reuters Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

Иерусалим утверждает, что ответственность за удар лежит на палестинской стороне: якобы боевики выпустили ракету по территории Израиля, но случилась осечка, и снаряд упал на госпиталь. Эту версию поддерживает Вашингтон. «Хамас» убежден, что атаку на медицинское учреждение предпринял ЦАХАЛ, причем осознанно.

Обвинения в адрес Израиля озвучили и другие страны Ближнего Востока и Персидского залива. В Иордании заявили, что никто в арабском мире не поверит доказательствам Иерусалима, и предложили провести международное расследование. Какие политические последствия будут у этого инцидента? И повлияет ли он на будущее конфликта? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с востоковедом Андреем Онтиковым:

«Нужно объективное и непредвзятое расследование. Вероятность его проведения невысока, а время играет не в пользу правды. Потому что последствия взрыва устранят, раненых вывезут на лечение. Чем больше времени проходит, тем сложнее будет понять, что там на самом деле произошло.

А что касается в целом политической ситуации, будут ли разорваны отношения между Израилем и теми арабскими странами, которые их уже наладили, сомневаюсь, потому что эскалация повторяется, а Египет поддерживает отношения с Израилем, как и Иордания, и Объединенные Арабские Эмираты — они заинтересованы чисто с экономической точки зрения в продолжении контактов.

У Нетаньяху очень много сдерживающих факторов. И одно дело, когда израильская авиация "утюжит" сектор Газа, и совсем другое, если туда зайдет ЦАХАЛ. Речь идет об очень плотной городской застройке. Бои в таких условиях — это всегда сумасшедшие потери.

Бойцы "Хамаса" подготовлены к ведению таких боев партизанскими методами. На внешней арене тоже непонятно, как отреагируют на подобные действия, и мы видим стычки между Израилем и "Хезболлой". А где "Хезболла", там и сирийские, и иракские шииты, Иран, а где Иран, там будет и Саудовская Аравия. Нетаньяху медлит, у него риски очень высокие».

Обстрел госпиталя обсудили на заседании Совета Безопасности ООН. Москва призвала осудить инцидент, но не дала оценку действиям палестинской стороны. Поэтому предложение было заблокировано. А Иерусалим потребовал от организации извинения, обвинив в том, что она позволила «Хамасу» «беспрепятственно строить военную машину» и не устраивала встречи, когда ракеты попадали в израильские больницы.

Также в ООН рассмотрели вопрос предоставления жителям сектора Газа гуманитарной помощи. Эту тему во время переговоров затронули и Биньямин Нетаньяху с Джо Байденом. После этого Израиль разрешил Египту поставлять в сектор продовольствие, воду и лекарства. В Белом доме утверждают, что это решение уже согласовано с Каиром. Впрочем, пока ни одна партия груза не добралась до анклава, отмечает местный журналист Тарик Альян:

«Гуманитарная обстановка в секторе Газа с каждым днем все хуже и хуже. Продолжаются авиаудары, в больницах объявлено об остановке генераторов.

Если во всех медицинских учреждениях остановятся генераторы, тогда они перестанут работать. Про гуманитарную помощь говорили много. Израиль ставил ультиматум, что гуманитарная помощь со стороны Египта должна поступать только с южной части анклава. Были авиаудары по КПП "Рафах", откуда в сектор Газа должны войти грузовики с гуманитарной помощью».

Телеканал Al Jazeera сообщает, что после визита Джо Байдена Иерусалим продолжил удары по Газе. В ЦАХАЛе же утверждают, что на территорию сектора после неудачных пусков падает все больше палестинских ракет. Вечером 18 октября воздушная тревога была объявлена и в некоторых регионах Израиля.

По информации местных СМИ, атаке подвергся, в частности, Тель-Авив, а также север еврейского государства, который обстреливает ливанская группировка «Хезболла». Власти одобрили эвакуацию жителей этих районов. Всего же свои дома с момента начала эскалации конфликта покинули свыше 300 тыс. израильтян.

О том, какая обстановка сейчас сложилась в стране, “Ъ FM” рассказал политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон: «Сегодня всем очевидно, что войны не избежать, что наземная операция в секторе Газа будет. И страна находится в процессе ожидания. Я бы не сказал, что растет возмущение или есть какие-то серьезные социально-политические катаклизмы, назовем их так. Израильтяне привыкают к опасности и к напряженности довольно быстро. Начались занятия в школах, которые находятся на расстоянии до 40 км от анклава.

Постепенно открываются магазины. Разумеется, ни о каких массовых мероприятиях речь не идет. На улицах, может быть, меньше народу, чем обычно. Транспорт работает не совсем в привычном режиме, потому что многие водители мобилизованы для того, чтобы перевозить солдат.

Была организована эвакуация частично в район Мертвого моря, частично в Эйлат, в разные курортные или более радующие глаз и душу районы страны для того, чтобы люди могли восстановиться после того, что произошло. Надолго ли, пока неясно. Речь идет о двух неделях. Государство предоставляет гостиницу, еду».

Тем временем в мусульманских и некоторых западных странах продолжаются демонстрации в знак солидарности с палестинцами. Они прошли, в частности, в Турции, Ливане, Иране и даже Колумбии. А в США протестующие прорвались в здание Конгресса.

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Иван Хорушевский