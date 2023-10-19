В Самаре проходят совещания с участием представителей диаспор после драки мигрантов

В Самаре проходят совещания с участием представителей различных диаспор после резонансной драки мигрантов. Об этом сообщил «Ъ-Волга» председатель региональной национально-культурной автономии таджиков Самарской области Сунатуло Назриев.

По словам общественника, совещания прошли в правительстве региона и доме дружбы народов. Поводом для их проведения стали последние драки с участием мигрантов.

Массовая драка с участием мигрантов произошла в Самаре в понедельник в парке Победы. Силовики начали проверку. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области взяло в работу уголовное дело о драке подростков с мигрантами в региональной столице. Ранее оно было возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и расследовалось в полиции.

Было возбуждено уголовное дело. После этого очевидцы сообщили о новой драке с участием мигрантов в Можайском переулке во вторник вечером. После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал проведение массовых проверок иностранцев в регионе. Однако дети мигрантов оскорбили главу региона в комментариях, что также вызвало общественный резонанс. В ситуации разбирается прокуратура региона. Сунатуло Назриев отметил, что оскорбившие губернатора дети мигрантов не похожи на таджиков, да и говорят с другим акцентом, предположив, что они являются цыганами.

Андрей Сазонов