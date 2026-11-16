Компания масштаба Nvidia более не нуждается в «гендиректоре-суперзвезде», чтобы показывать отличные результаты. Люди с масштабным видением, огромной решимостью и способностью вести за собой важны на этапе становления компаний. Но когда компании встали на ноги, заняли сильные позиции в индустрии, они могут вполне успешно развиваться и без них… Учитывая проблемы Дженсена Хуанга, думать о том, как его сейчас вернуть,— идиотизм… Опыт Apple, процветавшего под руководством Стива Джобса на момент его смерти, показал, что устоявшаяся компания может вполне пережить значимость своего создателя.