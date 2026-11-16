«Компания масштаба Nvidia более не нуждается в „гендиректоре-суперзвезде“»
Дженсен Хуанг хочет вернуться в Nvidia: реакция мировых СМИ
Возможность возвращения Дженсена Хуанга в качестве гендиректора Nvidia — одна из самых обсуждаемых тем в мире. Кто-то из экспертов напоминает важность господина Хуанга для компании, кто-то обращает внимание на масштаб его проблем, кто-то говорит, что компания вполне пережила необходимость в нем.
В ИТ-индустрии все громче звучат призывы к возвращению Дженсена Хуанга в Nvidia
Онлайн-петиция с призывом восстановить Дженсена Хуанга на посту гендиректора Nvidia привлекла более 160 тыс. подписей… Однако его потенциальное возвращение столкнется с серьезными препятствиями. Правление Nvidia продолжает свое расследование… Что еще важнее, американские законодатели готовятся расследовать то, насколько интрижка теперь уже бывшего гендиректора навредила доминирующей роли Америки в ИИ-технологиях, ее последствия для национальной безопасности и тесные связи бизнесмена с президентом Трампом и его министрами… Петиция акционеров и общественное давление могут еще больше дестабилизировать обстановку в Nvidia.
Кризис преемственности в Nvidia подчеркивает риски политического давления на бизнес и инновации
Нынешние события подчеркивают фундаментальную проблему для Nvidia: как заменить создателя, чье влияние простиралось далеко за пределы обычного операционного управления… Хуанг руководил Nvidia более 30 лет, превратив ее из относительно небольшого производителя чипов в одну из самых дорогих технологических компаний мира. Во время нынешнего ИИ-бума Хуанг играл особую незаменимую роль в формировании пути развития технологий, стратегического планирования и долгосрочного развития компании… И кроме того, проблема преемственности поднимает куда более широкие вопросы о политической среде, в которой работают американские технологические компании… Все более жесткая политика властей в отношении американских ИТ-компаний создала дополнительную неопределенность при принятии ими бизнес-решений.
Маск и соучредитель Uber присоединились к призывам вернуть Дженсена Хуанга в Nvidia
Поддержка подчеркивает уникальный статус этого руководителя в его неизменной кожаной куртке, которого в индустрии считают «крестным отцом» искусственного интеллекта. Под его началом Nvidia стала ключевым инвестором Силиконовой долины, финансируя дата-центры и стартапы, за что компания даже получила прозвище «центрального банка ИИ». Но компанию и критикуют за то, что она раздула спекулятивный инвестиционный пузырь.
Дженсен Хуанг, по слухам, готовит свое возвращение в Nvidia
Компания масштаба Nvidia более не нуждается в «гендиректоре-суперзвезде», чтобы показывать отличные результаты. Люди с масштабным видением, огромной решимостью и способностью вести за собой важны на этапе становления компаний. Но когда компании встали на ноги, заняли сильные позиции в индустрии, они могут вполне успешно развиваться и без них… Учитывая проблемы Дженсена Хуанга, думать о том, как его сейчас вернуть,— идиотизм… Опыт Apple, процветавшего под руководством Стива Джобса на момент его смерти, показал, что устоявшаяся компания может вполне пережить значимость своего создателя.
Дженсен Хуанг хочет вернуть пост гендиректора Nvidia через четыре дня после отставки
Спустя несколько дней после того, как он покинул пост генерального директора Nvidia, Дженсен Хуанг, по сообщениям, рассматривает возможность возвращения, а крупные акционеры призывают правление восстановить его… Петиции сотрудников и акционеров набирают обороты… Однако остается неясным, сможет ли Хуанг на самом деле вернуться. Обвинения в его адрес уже вышли за рамки внебрачной связи. Теперь утверждается, что чипы Nvidia поставлялись в Китай в обход экспортного контроля США… У Хуанга и нет достаточно крупного пакета акций, чтобы повлиять на совет директоров.