ЕК решила одолжить Украине еще €45 млрд из общего бюджета
Еврокомиссия хочет обратиться к странам ЕС с просьбой выделить Украине €45 млрд из общего европейского бюджета, сообщает Financial Times. По данным издания, предложение будет сделано государствам-членам ЕС 18 ноября.
Предполагается использовать тот же финансовый механизм, который применялся для обеспечения другого, согласованного ранее кредита Украине на €90 млрд. По данным FT, инициатива вызвана растущей потребностью Киева в финансовой помощи: в будущем году дефицит украинского бюджета может достичь €70 млрд. Евросоюз намерен покрыть примерно две трети этой суммы.
Для принятия нового решения потребуется поддержка всех 27 стран ЕС. При этом Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже заявляли о нежелании участвовать в дальнейшем финансировании Украины. Предыдущая программа кредитования Украины странами ЕС — Ukraine Support Loan — была утверждена в феврале 2026 года. Евросоюз согласился предоставить Киеву €90 млрд в течение 2026–2027 годов. Из этой суммы €60 млрд предназначены для нужд ВСУ, остальные €30 млрд — прямая поддержка государственного бюджета Украины.