ЕК решила одолжить Украине еще €45 млрд из общего бюджета

Для принятия нового решения потребуется поддержка всех 27 стран ЕС. При этом Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже заявляли о нежелании участвовать в дальнейшем финансировании Украины. Предыдущая программа кредитования Украины странами ЕС — Ukraine Support Loan — была утверждена в феврале 2026 года. Евросоюз согласился предоставить Киеву €90 млрд в течение 2026–2027 годов. Из этой суммы €60 млрд предназначены для нужд ВСУ, остальные €30 млрд — прямая поддержка государственного бюджета Украины.