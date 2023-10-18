Дело о драке самарских подростков с мигрантами передано в следственный комитет

Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области взяло в работу уголовное дело о драке подростков с мигрантами в региональной столице. Ранее оно было возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и расследовалось в полиции. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ

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«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников и обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления»,— говорится в сообщении.

Массовая драка с участием мигрантов произошла в Самаре в понедельник в парке Победы. Силовики начали проверку. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Было возбуждено уголовное дело. После этого очевидцы сообщили о новой драке с участием мигрантов в Можайском переулке во вторник вечером. После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал проведение массовых проверок иностранцев в регионе.

Георгий Портнов