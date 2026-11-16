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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

«РИА Новости»: российские силы ПВО отразили самую масштабную атаку БПЛА за сутки

Российские силы ПВО уничтожили почти 2,1 тыс. беспилотников ВСУ. Это самая масштабная атака БПЛА за сутки, подсчитало «РИА Новости» на основе данных Минобороны России. За тот же период были сбиты семь управляемых авиабомб и четыре ракеты «Фламинго».

Что известно об атаках ВСУ на регионы России к утру 16 ноября

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Кроме того, под удар российских войск попали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. К атаке привлекли оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию, следует из сводки ведомства.
Атаки беспилотников
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