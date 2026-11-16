«РИА Новости»: российские силы ПВО отразили самую масштабную атаку БПЛА за сутки

Российские силы ПВО уничтожили почти 2,1 тыс. беспилотников ВСУ. Это самая масштабная атака БПЛА за сутки, подсчитало «РИА Новости» на основе данных Минобороны России. За тот же период были сбиты семь управляемых авиабомб и четыре ракеты «Фламинго».