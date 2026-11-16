«Не самый эффектный, но наиболее практичный»
Александр Леви — о том, зачем Xiaomi 18 Pro задний экран
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Xiaomi впервые выпустит свои смартфоны с задним экраном за пределами Китая. Международная презентация моделей 18 Pro и 18 Pro Max пройдет 17 ноября в Париже. У флагманов 17 Pro и 17 Pro Max, представленных в 2025-м, напомню, такой дисплей уже был. Но на мировой рынок эти модели официально не выходили.
Задние экраны с диагоналями 2,7 и 2,9 дюйма — это не копия основных. На них выводится отдельный интерфейс для коротких действий. Недавно Xiaomi подтвердила работу Google Карт, Spotify и YouTube Music. Карты покажут подсказки для движения по маршруту, а музыкальные сервисы — обложки альбомов и кнопки управления воспроизведением. Там же можно будет посмотреть погоду, входящие звонки и уведомления.
Ранее Xiaomi показала, как с помощью встроенных ИИ-инструментов можно создавать собственные небольшие приложения для заднего дисплея по текстовому запросу. Например, напоминания пить воду или таймера обратного отсчета. Доступность ИИ-функций зависит от региона, а использование ограничено месячными лимитами.
Также задний экран будет работать как видоискатель. В систему основных мобильных камер Leica флагманской модели разработчики добавили оптику с сенсорами на 200 Мп. И если снимать себя на них, а не фронтальную камеру, то будет удобно выстраивать кадр. Из имеющихся описаний пока именно помощь при съемке на основные камеры выглядит как самый полезный сценарий. Не самый эффектный, но наиболее практичный.
Основные дисплеи Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получили диагонали 6,4 и 6,9 дюйма и частоту обновления до 120 Гц. Под капотом флагманских устройств процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.