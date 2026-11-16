Также задний экран будет работать как видоискатель. В систему основных мобильных камер Leica флагманской модели разработчики добавили оптику с сенсорами на 200 Мп. И если снимать себя на них, а не фронтальную камеру, то будет удобно выстраивать кадр. Из имеющихся описаний пока именно помощь при съемке на основные камеры выглядит как самый полезный сценарий. Не самый эффектный, но наиболее практичный.