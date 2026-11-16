Контрольные переведут в цифру
Для чего нужен электронный архив в школах и будет ли от него польза
Написать работу недостаточно: с 1 января 2027 года учителя московских школ не смогут выставлять оценки за проверочные и контрольные, пока их сканы не появятся на платформе «Московское электронное образование». Нововведение коснется учеников 7-9-х классов.
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Как следует из приказа столичного Департамента образования и науки, все задания школьники по-прежнему будут решать на бумаге. А затем, уже в конце урока, им придется самостоятельно загружать цифровые копии на платформу «Московская электронная школа». Если скана нет, выставить оценку за работу нельзя.
Предполагается, что такой цифровой архив должен облегчить жизнь учителей. Он поможет отслеживать успеваемость, фиксировать повторяющиеся ошибки и к тому же упростит сам процесс проверки. А для родителей это возможность видеть не только оценку, но и саму работу ребенка, объясняет главный эксперт Института образования Высшей школы экономики Сергей Заир-Бек:
«Речь идет прежде всего о самих учениках и об их семьях. Ребенок написал работу, и его родитель интересуется, за что ему поставили ту или иную отметку. Тогда взрослый может с помощью информационной системы проверить саму контрольную и то, как ее оценил учитель. В этом и заключается прозрачность. Если будут, например, какие-то аргументированные жалобы от родителей о необъективном выставлении отметок, департамент может проверить конкретного учителя и то, как он ставит отметки».
По данным опроса МЭШ, идею цифрового архива работ поддержали три четверти родителей.
Правда, у нововведения уже есть и критики. Как минимум из-за того, что телефоны с хорошей камерой есть не у всех. К тому же оцифровка тетрадей неизбежно будет отнимать время от урока, опасается учитель русского языка, сопредседатель совета профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий:
«В обычном классе учатся около 30 человек. Получается, учителю придется бегать от одного ученика к другому и судорожно пытаться уговорить сфотографировать свою работу. Более того, это прямо нарушает уже принятый закон о том, что на уроках нельзя использовать мобильные телефоны. Как теперь поступать? За 5 минут до конца урока учитель будет должен пройти и раздать детям сотовые?»
Впрочем, к концу октября около 200 школ уже начали оцифровывать тетради учеников. И на деле новый сервис к подобным сложностям не приводит — по крайней мере так говорят те, кому уже удалось с ним поработать. Проверять контрольные стало проще, да и дети быстро привыкли к новым правилам, говорит учитель физики школы №2100, педагог года Москвы-2026 Константин Проскуряков:
«Это создаст определенные условия для перехода к персональному обучению.
Будет обеспечен и системный, и индивидуальный подход к каждому ученику с учетом его образовательных потребностей. У нас в школе каждый триместр проходят родительские встречи, и мы обсуждаем успеваемость отдельного ребенка индивидуально. До этого было очень сложно: большая нагрузка, очень много тетрадей; приходилось каждый раз искать класс, тетрадь. Порой, если работы писали на листочках, их и вовсе не удавалось их найти.
Будет очень удобно, если родители смогут посмотреть в электронный журнал и сразу увидеть работу ребенка. Сами дети как-то очень быстро к этому привыкли, и в конце урока, буквально за 2 минуты, я говорю ученикам: “Достаньте телефоны, сфотографируйте”, — они быстро это делают. Если же дети не успели сделать фото или у кого-то телефон разрядился, у меня всегда есть доступ к их учетной записи, я могу сфотографировать и в любое время прикрепить его работу в цифровом варианте».
До конца ноября 2026-го сервис будет доступен во всех московских школах. И уже в ближайшие недели станет понятно, насколько быстро к новому порядку привыкнут и ученики, и родители, и педагоги.