Контрольные переведут в цифру

«Речь идет прежде всего о самих учениках и об их семьях. Ребенок написал работу, и его родитель интересуется, за что ему поставили ту или иную отметку. Тогда взрослый может с помощью информационной системы проверить саму контрольную и то, как ее оценил учитель. В этом и заключается прозрачность. Если будут, например, какие-то аргументированные жалобы от родителей о необъективном выставлении отметок, департамент может проверить конкретного учителя и то, как он ставит отметки».