В основных блюдах продолжается итальянская тема. Равиоли с крабом (1700 руб.) здесь делают самостоятельно: тонкое тесто на желтках, сочная начинка из краба и креветок, крабовое масло. Паста триче качо-э-пепе (1400 руб.) приготовлена с традиционным римским соусом из пекорино и перца. Форма пасты хорошо удерживает соус, что для такого блюда особенно важно.