Гурманские будни
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Lila: новая глава после реконцепции
Lila — ресторан Галактиона и Элины Табидзе, расположенный на втором этаже трехэтажного особняка на Сретенке.
Пожалуй, это один из самых красивых и элегантных ресторанов Москвы.
И неудивительно: на интерьере здесь явно не экономили.
Ручная роспись обоев De Gournay с тропическими растениями, цветами и голубыми горами на золотом фоне, декоративные орнаменты и фактуры отсылают к эстетике Ренессанса. В сервировке — вазы Lalique, приборы Christofle и фарфор Bernardaud, на столах — идеально накрахмаленные скатерти. Официанты одеты в дизайнерские рубашки. Все это создает нарядную обстановку, располагающую к светским выходам.
Особенно хорошо здесь в сумерках, когда за окнами загораются огни Москвы, а приглушенный свет делает интерьер чуть более камерным.
После двух с половиной месяцев реконцепции ресторан вернулся с обновленной кухней. Прежде ее возглавлял француз Режис Трегиль, теперь бренд-шефом стал Иван Панов, ранее работавший над Lila Arabic и Lila Pastry.
В основе его концепции — средиземноморская кухня, итальянская классика, домашняя паста и мясо сухого вызревания.
Начать предлагают с карпаччо из креветок карбинерос (1700 руб.), которое заправляют густым оливковым маслом и дополняют лимонной цедрой. В тартаре из говядины (1400 руб.) выдержана правильная температура мяса: оно не переохлаждено, поэтому вкус ощущается отчетливее. Подача классическая, с картофелем фри. Карпаччо из говядины (1600 руб.) сопровождают четыре вида орехов: фундук, миндаль, бразильский орех и кешью, слайсы пармезана и соус цитронет. Орехи дают блюду нужный финальный акцент.
В горячих закусках — запеченная мозговая косточка с соусом чимичурри (1200 руб.), баклажан пармиджано с базиликом (1100 руб.) и сахалинские вонголе в сливочном соусе (2600 руб.). Последние подают на большой сковороде.
Отдельного внимания заслуживает пицца из дровяной печи. В меню десять вариантов: от маргариты (1400 руб.) до острой диаволы с итальянской салями (1800 руб.). У пиццы хрустящая корочка и легкий дымный аромат, характерный для приготовления в печи.
В основных блюдах продолжается итальянская тема. Равиоли с крабом (1700 руб.) здесь делают самостоятельно: тонкое тесто на желтках, сочная начинка из краба и креветок, крабовое масло. Паста триче качо-э-пепе (1400 руб.) приготовлена с традиционным римским соусом из пекорино и перца. Форма пасты хорошо удерживает соус, что для такого блюда особенно важно.
Тем, кто предпочитает пасте мясо, Панов предлагает ягненка: филе со спаржей (1900 руб.) или каре с картофелем (2500 руб.). Десертная карта выдержана в итальянском духе: канноли с кремом (1200 руб.) и крем-брюле (900 руб.), корочку которого обжигают непосредственно перед подачей.
Цены пока выглядят достаточно умеренными для ресторана такого уровня и окружения.
В итоге Lila выглядит как место, где красивый московский выход вполне сочетается с удовольствием от хорошей еды.
Lila
Сретенка улица, дом 22/1, строение 1
Ежедневно с 12:00 до 23:00
Ужин с Бароло
17 ноября в московском ресторане Barbaresco пройдет гастрономический ужин, посвященный пьемонтскому вину Бароло. Вечер объединит нескольких московских шефов и представителей итальянских гастрономических проектов.
За основное меню отвечает концепт-шеф Barbaresco Александр Ермаков, за пасту и десерт — бренд-шеф Zio Vini Алексей Поляков. Сырную часть подготовит основатель Don Giulio Salumeria Джулио Дзомпи. Винную программу составит Александр Поляев, бренд-амбассадор FITZ wine.
Центральным блюдом станет бразато аль Бароло — говядина, томленная в одноименном вине, с полентой. Его дополнят три вина Barolo от разных производителей. В меню также войдут авторская мясная гастрономия с мясными деликатесами брезаолой и коппой, паста тайарин с костным мозгом, демиглясом, мясным тартаром и трюфелем.
Отдельную часть ужина посвятят сырам: гостям предложат выдержанный пармиджано, пекорино и горгонзолу. Завершит меню пьемонтский десерт бонет — пудинг на основе какао, карамели и амаретто, который подадут с трюфельным мороженым.
В винное сопровождение войдут преимущественно вина урожая 2020 и 2021 годов.
Среди них — Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2021 года от Giovanni Rosso, получившее 94 из 100 баллов в авторитетном винном рейтинге Wine Enthusiast и созданное из винограда с нескольких участков коммуны Серралунга-д’Альба.
Начало — в 19:30. Стоимость участия — 9,5 тыс. руб. на человека, включая винное сопровождение.
Barbaresco
Мясницкая улица, дом 14/2, строение 1