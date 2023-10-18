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В Самаре произошла новая массовая драка с мигрантами

Очевидцы сообщили о новой драке между мигрантами и подростками в Самаре. Инцидент произошел у подъезда дома в Можайском переулке вечером во вторник, 17 октября.

По словам свидетелей происшествия в соцсетях, этому предшествовал конфликт между иностранцами и 11-летними школьниками: якобы мигранты атаковали учащихся. После этого за детей заступились их друзья, и произошла массовая драка в парке Победы, по факту которой уже возбуждено уголовное дело. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Очевидцы сообщают, что после драки в парке Победы мигранты выследили оппонентов и напали на них. Силовики ситуацию не комментируют.

Георгий Портнов

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