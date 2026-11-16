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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Жизнь

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани установят пункты обогрева

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разместят два пункта обогрева: один — в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
В организованных пунктах, по словам господина Кондратьева, можно будет согреться и выпить горячего чая. Для водителей установлены биотуалеты. Губернатор напомнил, что движение по Крымскому мосту приостановлено примерно до середины дня. Он призвал водителей сохранять спокойствие и учитывать ситуацию при планировании поездки.

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