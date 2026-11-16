Токаев сменил главу Комитета национальной безопасности Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Ирменова председателем Комитета национальной безопасности (КНБ). На этом посту он сменил Ермека Сагимбаева. Причины кадровых перестановок власти не назвали.
До назначения генерал-майор Ирменов был замглавы КНБ с октября 2025 года. Его служба в комитете началась в 1996 году. Генерал-лейтенант Сагимбаев руководил спецслужбой с января 2022 года. В августе пресс-служба президента сообщала о его переназначении после принятия новой конституции страны.
13 ноября пресс-служба Касым-Жомарта Токаева сообщила о встрече президента с Ермеком Сагимбаевым. Глава КНБ отчитался о результатах работы с начала года и задачах на предстоящий период. Среди тем доклада были борьба с терроризмом и экстремизмом, а также противодействие коррупции. До этой встречи президент провел совещание Совета безопасности.
На совещании обсуждалось задержание руководителя фонда «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и главы «Казахстанских железных дорог» Елжаса Отыншиева. КНБ сообщил об этом 12 ноября: топ-менеджеров подозревают в коррупционном преступлении. Господин Токаев расценил задержания как сигнал о масштабной коррупции в госкомпаниях и поручил подготовить план сокращения таких преступлений.