Токаев сменил главу Комитета национальной безопасности Казахстана

13 ноября пресс-служба Касым-Жомарта Токаева сообщила о встрече президента с Ермеком Сагимбаевым. Глава КНБ отчитался о результатах работы с начала года и задачах на предстоящий период. Среди тем доклада были борьба с терроризмом и экстремизмом, а также противодействие коррупции. До этой встречи президент провел совещание Совета безопасности.