Стой, снимать буду

Мэрия Липецка вчера подтвердила перенос запуска платных парковок с октября на ноябрь. Причиной называют «резкое расширение» числа льготников с правом бесплатной стоянки. По данным «Ъ-Черноземье», власти не успели в срок подготовить необходимые документы. При этом в мэрии заявили, что намерены бороться со снимающими номера неплательщиками с помощью особых камер и изменения местного законодательства (в ПДД такого запрета нет). По мнению экспертов, платные парковки не принесут доходов в бюджет, но заставят часть водителей пересесть на автобус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Липецкие власти решили основательно подготовиться к введению платной парковки в городе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Липецкие власти решили основательно подготовиться к введению платной парковки в городе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пресс-служба мэрии Липецка вчера подтвердила перенос сроков запуска в городе платного парковочного пространства как минимум на месяц, о чем в понедельник сообщал «Ъ-Черноземье». Как рассчитывают власти, система взимания платы за стоянку заработает «не раньше 15 ноября», а в ближайший месяц будет идти «ознакомительный этап». Первоначально решением горсовета предусматривалось, что парковки станут платными с середины октября, но до конца месяца водителей не будут штрафовать за неоплату.

Официальной причиной переноса запуска называют введение новых категорий граждан, имеющих право на бесплатную стоянку. В занимающемся проектом платных парковок муниципальном учреждении «Управление главного смотрителя Липецка» завили, что изменение сроков «связано с резким и существенным по числу расширением льготных категорий»: «В области проживает около 50 тыс. человек, попадающих в число льготников».

По данным источников «Ъ-Черноземье» на транспортном рынке региона, бесплатную парковку для льготников проект предусматривал и первоначально. В сентябре горсовет составлял список возможных льготников. «Просто не успели доработать нормативную базу. Остается открытым вопрос, кто должен вести реестр льготников, как подружить его с автоматизированной системой контроля, чтобы им не приходили штрафы.

Сейчас документация погрязла в многочисленных согласованиях, в том числе с прокуратурой и экономическим блоком. Если финальную редакцию и правда удастся утвердить через месяц, если ее не вернут с новыми правками, это будет удача»,— говорит один из собеседников «Ъ-Черноземье».

В мэрии Липецка рассказали «Ъ-Черноземье», что планируют бороться с водителями, прикрывающими номера или снимающими их с машины, чтобы не платить за парковку — на сегодняшний день ПДД не запрещают стоянку без государственных регистрационных знаков. Проектом по борьбе с такими нарушителями уже почти год занимаются власти Воронежа, но они пока не разработали итогового решения.

«Камеры в Липецке имеют техническую возможность настройки для выявления нарушителей, скрывающих номера. Нормативно-правовые акты [для признания парковки без номеров незаконной в муниципалитете] сейчас в стадии разработки»,— сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе мэрии. В правительстве Липецкой области планируют прокомментировать «Ъ-Черноземье» свое участие в работе над этими изменениями позднее.

Липецкий оператор парковочного пространства, по информации источников «Ъ-Черноземье», действительно создал более обширную сеть камер, чем в соседних областных центрах. За счет этого в городе планируют обойтись без пеших инспекторов и автомобилей с видеофиксацией. Всего в центре города, по данным «Ъ-Черноземье», уже установлено порядка 110 камер. При этом на первом этапе будет всего 830 платных парковочных мест на девяти улицах в центре.

«Покрытия камер достаточно, чтобы отследить момент снятия номера. Другое дело, что это бесполезно, если в местном законодательстве не будет принято нормы, признающей такие действия водителей однозначно незаконными»,— говорит один из собеседников «Ъ-Черноземье». По его оценке, столь обширную систему камер в городе установили как «уже готовую инфраструктуру для дальнейшего расширения парковочного пространства, если оно покажет себя эффективным».

Согласно параметрам проекта, график работы платных парковок — с 8:00 до 20:00 в будние дни. Стоянка менее 15 минут будет бесплатной, в течение часа — 34 руб. Для жителей домов «красных линий», которые попадают в зону паркинга, предусмотрено «резидентское разрешение». Так они смогут получить годовой «абонемент» стоимостью 1 508 руб. Оплату водители смогут производить через мобильное приложение оператора и банка, терминалы и банкоматы, личный кабинет на специальном портале, через SMS. Штраф за неоплату может составить 500 руб.

Научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин отмечает, что «нельзя признавать платные парковки работающими в том городе, где у водителей есть возможность скрыть номер или другим способом избежать платежа».

«Если человек может обойтись без платной парковки с помощью одной лишь тряпочки или картонной таблички — значит, у нас нет нормально отрегулированной и администрируемой системы. Москва на этом набивала шишки не один год, как и любой город с платными стоянками. Естественно, что изобретательность автомобилистов оказывается более высокой, чем у тех, кто разрабатывает репрессивные меры. Кто-то делает это из экономии, а другие — в знак протеста против действий властей, недостаточно доходчиво объяснивших необходимость нововведения»,— считает господин Блинкин.

«Нигде в мире эффективную систему платных парковок не строят как способ сбора денег. Это инструмент для регулирования транспортного поведения. Воспринимать его нужно именно так. Ни одному городу не нужно, чтобы слишком много народу приезжало в центр и оставляло там машины на целый день. А если к стоимости бензина добавляется цена платной парковки, то часть горожан действительно начнут задумываться над тем, по карману ли им ежедневные поездки на работу на личном автомобиле»,— заключил господин Блинкин.

Сергей Калашников