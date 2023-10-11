Политика антитеррора

С зимы 2024 года в Воронеже могут начать анонсированную еще в марте эвакуацию с платных парковок машин с прикрытыми госзнаками. Местные власти разрабатывают схему, позволяющую штрафовать водителей, хотя ПДД не запрещают стоянку без номеров. Владельцам эвакуированных авто планируют вменять нарушение правил антитеррористической безопасности со штрафами от 3 до 500 тыс. руб. (верхняя планка — для собственников-юрлиц). Эксперты считают, что это может стать исключительной практикой в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежским полицейским в борьбе со «скрытой» парковкой могут помочь общественники

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежским полицейским в борьбе со «скрытой» парковкой могут помочь общественники

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ-Черноземье» на транспортном рынке региона, в октябре правительство Воронежской области и мэрия Воронежа намерены завершить начавшуюся весной подготовку регламента, позволяющего эвакуировать автомобили с прикрытыми номерами с платных парковок в центре города. Сейчас местные власти вносят в проект документа заключительные правки.

Копия последней на начало октября версии есть у «Ъ-Черноземье». Эвакуация в ней мотивируется необходимостью «повысить эффективность функционирования платного парковочного пространства», «нормализовать» его работу и «повысить собираемость платежей за пользование парковками».

Власти, как следует из документа, нашли мотивировку для того, чтобы штрафовать прикрывающих номера водителей (ПДД не запрещают стоянку автомобилей без государственных регистрационных знаков) в нормах по борьбе с терроризмом. Согласно последней версии регламента, при выдаче эвакуированной машины сотрудник полиции будет оформлять в отношении ее собственника административный протокол за «нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по обеспечению требований к антитеррористической защищенности» (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ).

Статья предполагает штраф для физлиц в 3–5 тыс. руб., для должностных лиц — в 30–50 тыс. руб., для юрлиц (на которые могут быть оформлены авто из корпоративных парков) — в 100–500 тыс. руб. Штрафы по этой статье платятся в федеральный бюджет. Отметим, что сейчас штраф за неоплаченную парковку в Воронеже составляет 3 тыс. руб., он платится в бюджет муниципалитета.

Стороной соглашения в последней его доступной версии (копия есть у «Ъ») стала структура госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом инфраструктурные решения». Эта компания владеет концессионером платных стоянок Воронежа ООО «Городские парковки». «Дорожную карту», регламентирующую эвакуацию автомобилей воронежцев, должны утвердить губернатор Александр Гусев, согласовать — мэр Вадим Кстенин и гендиректор структуры «Росатома» Ксения Сухотина. Пока они, по данным «Ъ-Черноземье», не сделали этого.

Непосредственно к эвакуации, как следует из соглашения, власти планируют приступить не ранее начала 2024 года. Вывоз машин с платных парковок будет возможен после того, как стоянку с прикрытыми номерами признает нарушением местная антитеррористическая комиссия.

По данным источников «Ъ-Черноземье», власти по-прежнему планируют, что непосредственно эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках будет оплачивать бюджет Воронежа (был принят на 2023 год с дефицитом в 1,1 млрд руб.). Для этого на улицы города потребуется выпустить «как минимум несколько» дополнительных эвакуаторов к тем, которые сегодня увозят машины, припаркованные с нарушениями ПДД. Расходы на проект собеседники «Ъ-Черноземье» оценивают примерно в 25 млн руб. в год.

В мэрии Воронежа «Ъ-Черноземье» сообщили, что пока «проходит процесс внесения предложенных управлением транспорта корректировок в регламент с последующим согласованием в правительстве региона»: «Окончательная редакция еще не утверждена». Бюджет эвакуации в мэрии публично не оценивают: «Сумма, которая потенциально может быть направлена на реализацию проекта в случае закрепления обязанности его финансирования за администрацией города, пока не имеет итогового значения. Она будет зависеть от количества эвакуируемых транспортных средств».

В облправительстве подтвердили комментарий городских коллег.

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти пояснил, что к борьбе с «некорректной парковкой» могут подключить общественников, которые уже «неоднократно предлагали свои услуги».

«В Воронеже есть сообщества крепких ребят, спортсменов, с правильной гражданской позицией. Они готовы фиксировать на свои телефоны или нагрудные камеры, как автолюбители снимают или скрывают номера машин, а затем передавать эти материалы в административные комиссии с соответствующими заявлениями о нарушении антитеррористических мер»,— пояснил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

Партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин считает предложенное местными властями нововведение «небесспорным».

«Остается открытым вопрос, как будет реализована возможность присвоения зонам платной парковки соответствующей категории объекта транспортной инфраструктуры, требующей соблюдения правил антитеррористической защищенности и включения этих территорий в соответствующий реестр,— говорит эксперт. — Судебных прецедентов по эвакуации автотранспортных средств с прикрытыми номерами применительно к ст. 20.35 КоАП РФ в правоприменительной практике страны обнаружить не удалось. Традиционно эта норма применяется в отношении именно владельцев объектов инфраструктуры, например зданий особого назначения. Интерес вызывает и мотивировка готовящейся “дорожной карты”, в которой упор сделан не на антитеррор, а на повышение эффективности платных парковок».

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев согласен, что предложенная воронежскими властями схема стала «редкой практикой»: «В большинстве городов, где платные парковки существуют как таковые, никто этим не занимался». Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов полагает, что воронежцы начнут оспаривать штрафы за прикрытые номера, но видит перспективы таких исков «сложными»: «Перечень требований к антитеррористической защищенности очень велик, и они применимы к большинству объектов, расположенных в городах, включая объекты транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства».

Сергей Калашников