Платные парковки в Липецке не запустились в срок

На улицах центра Липецка с 16 октября не начало работать «платное парковочное пространство», как было запланировано решением городского совета депутатов. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Парковки формально остаются бесплатными, оплата за них не принимается. Сроки начала взимания платы власти не называют. Ранее планировалось, что стоянки станут платными с середины октября, но до конца месяца водителей «в тестовом» не будут штрафовать за неоплату.

Источники «Ъ-Черноземье» на транспортном рынке региона сообщают, что сроки начала взимания платы в Липецке «сместились на месяц-полтора» с 15 октября. Основной причиной изменения собеседники «Ъ-Черноземье» называют «неготовность нормативной базы для платных парковок»

На сайте оператора липецкого парковочного пространства сообщается, что «стартовал технический этап проекта платных парковок, оплата пока не принимается».

«Дата завершения технического этапа будет сдвинута. Это связано с резким и существенным по числу расширением льготных категорий. По предварительным подсчетам, в Липецкой области проживает около 50 тыс. человек, попадающих в число льготников. Пока липчане могут пользоваться парковочным пространством на прежних условиях — бесплатно. У горожан есть время на адаптацию к новым условиям, например, засечь время остановки возле школы, когда они привозят или забирают детей»,— сказано на сайте оператора. Им выступает муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя города Липецка».

Напомним, в Липецке планируется создание 830 платных парковочных мест на девяти улицах в центре. График работы парковок: будние дни с 8:00 до 20:00. Стоянка менее 15 минут будет бесплатной, в течение часа — 34 руб. Для жителей домов «красных линий», которые попадают в зону паркинга, предусмотрено «резидентское разрешение». Так они смогут получить годовой «абонемент» стоимостью 1 508 руб.

Оплату водители смогут производить через мобильное приложение оператора и банков (только Сбербанк), терминалы и банкоматы, личный кабинет на специальном портале, через SMS. Штраф за неоплату может составить 500 руб.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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