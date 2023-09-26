Платные парковки в Липецке заработают 15 октября

Депутаты горсовета Липецка приняли документ о создании платного парковочного пространства в облцентре. Об этом сообщили в городском совете депутатов. 830 платных парковок заработают на девяти улицах в центре Липецка 15 октября.

График работы парковок: будние дни с 8:00 до 20:00. Стоянка менее 15 минут будет бесплатной, в течение часа — 34 руб. Для жителей домов «красных линий», которые попадают в зону паркинга, предусмотрено «резидентское разрешение». Так они смогут получить годовой «абонемент» стоимостью 1 508 руб.

Оплату водители смогут производить через мобильные приложения банков, терминалы и банкоматы, личный кабинет на специальном портале, через SMS. Штраф за игнорирование требований может составить 500 руб.

До конца октября власти дадут водителям возможность привыкнуть к новому пространству и не будут применять к ним санкции за неоплату стоянки

Оператором платных парковок выступит муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя Липецка». В ближайшее время будет запущен портал работы платных парковок на map48.

«Доходы от платных парковок будут поступать в городской бюджет. Средства планируют направлять на развитие общественного транспорта, обслуживание стоянок, благоустройство общественных пространств и ремонт дорог»,— рассказали в горсовете

Стоянка у соцобъектов в течение часа будет бесплатной. Инвалиды, члены многодетных семей, ветераны Великой Отечественной войны и СВО, а также владельцы электромобилей и экстренные службы смогут оставлять свой транспорт бесплатно в любом месте.

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев считает, что внедрение платного парковочного пространства замотивирует автомобилистов пересесть на общественный транспорт, повысит безопасность дорожного движения в облцентре, оптимизирует общественный транспорт и ускорит магистральные маршруты, повысит уровень экологичности в городе и сделает его центр более эстетичным «за счет порядка на парковках».

В мае Липецкий горсовет одобрил выделение 12 млн руб. из муниципального бюджета на устройство платных стоянок. В июле местное ООО «Разметка-48» получило контракт на 7 млн руб. на обустройство инфраструктуры для платных парковок в облцентре. Работы должны были завершиться 31 августа.

Алина Морозова

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