Структура «Росатома» приобрела контроль над оператором черноземных горпарковок «для развития продуктовой линейки»

Структура «Росатома» АО «Цифровые платформы и решения умного города» (его правопредшественник — АО «Русатом Инфраструктурные решения») приобрела 75% в белгородском ООО «Городские технологии», так как эта сделка развивает линейку продуктов компании для городской транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Транспортная инфраструктура является одной из ключевых сфер жизнеобеспечения территории и важным элементом "Умного города". Объединение компетенций наших компаний позволит расширить спектр решений для транспорта, предложить городам и регионам отечественные импортонезависимые технологии, которые сделают управление транспортным комплексом более эффективным, а жизнь горожан более комфортной и безопасной»,— сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Ксению Сухотину.

ООО «Городские технологии» является учредителем ООО «Городские парковки» — оператора платного парковочного пространства Белгорода, Воронежа и Курска. Ранее 100% «Городских технологий» принадлежали Федору Жерновому. Теперь у него осталось 25%, следует из данных Kartoteka.ru. «Городские технологии» — разработчик программного обеспечения в области транспорта и, по собственным данным, российский лидер по числу эксплуатируемых автоматизированных систем весогабаритного контроля. В активе компании около 40 цифровых продуктов, в том числе решения в сфере организации парковочного пространства, видеонаблюдения, весогабаритного контроля, интеллектуальных транспортных систем. Компания зарегистрирована в Белгороде в 2017 году. Выручка в 2021 году составила 62,1 млн руб., чистая прибыль — 123 тыс. руб.