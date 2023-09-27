Парковки обгоняют льготы

Депутаты горсовета Липецка утвердили порядок создания и использования парковочных мест в облцентре: плату за стоянку на девяти улицах начнут взимать 15 октября. Стоимость часа стоянки составит 34 руб., штраф за неоплату — 500 руб. Параллельно городской бюджет намерен софинансировать установку шлагбаумов в соседних дворах. Работа над перечнем льготных категорий и абонементами еще продолжается. Эксперты считают, что липецкое парковочное пространство будет убыточным и с нынешними параметрами не заставит пересаживаться на общественный транспорт, но объективно оценить эффект можно будет лишь опытным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты советуют ужесточить правила парковки в центре Липецка

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Эксперты советуют ужесточить правила парковки в центре Липецка

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера депутаты горсовета большинством голосов утвердили «Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» Липецка. Заработать они должны с 15 октября, но до конца октября водителей не будут штрафовать за неоплату.

По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, 830 платных парковочных мест будут организованы на девяти улицах в центре Липецка (площади Плеханова и Ленина-Соборная, улицы Саперная, Интернациональная, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарская и Угловая). Оператором станет муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя». Стоимость часа стоянки составит 34 руб. У поликлиник, школ и детских садов будет бесплатным час парковки; в остальных местах — 15 минут. От оплаты освобождаются инвалиды, многодетные родители, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также представители экстренных служб и водители электромобилей.

Время платного использования парковок — с 8 до 20 часов с понедельника по пятницу (кроме праздников). Для жителей домов, красные линии которых попадают в зону платных парковок, предусмотрено резидентское разрешение стоимостью 1508 руб. в год.

Оплачивать стоянку предлагают через SMS, приложения банков или в их отделениях, а также через личный кабинет на специализированном портале. Вскоре власти намерены запустить онлайн-сервис для работы с парковочным пространством на базе геоинформационной системы региона. Оплата возможна до полуночи этого же дня, иначе штраф составит 500 руб.

«Доходы будут поступать в городской бюджет. Средства планируют направлять на развитие общественного транспорта, обслуживание стоянок, благоустройство общественных пространств и ремонт дорог»,— сообщили в горсовете. Власти рассчитывают, что на первом этапе загруженность парковок составит 30%.

По словам господина Звонарева, внедрение платных парковок позволит «улучшить экологические показатели» за счет перераспределения потока в пользу общественного транспорта, а изменение «привычной парковочной политики» «скажется на улучшении безопасности участников дорожного движения, в том числе и пешеходов». Также в мэрии ожидают дальнейшей оптимизации маршрутов общественного транспорта и ускорения магистральных рейсов.

«В конечном итоге центральная часть города обретет более привлекательный эстетический облик за счет порядка на парковках»,— заявил господин Звонарев.

Депутаты выразили ряд сомнений. Олег Косолапов (на его округ придется большая часть платных парковок) заметил, что платные места запланированы на месте существующих бесплатных, поэтому неясно, как будет упорядочен автомобильный поток. По словам господина Звонарева, это произойдет за счет появившейся у липчан мотивации пересаживаться на общественный транспорт.

Также господин Косолапов заметил, что депутаты ждут принятия мэрией документа об установке шлагбаумов во дворах, прилегающих к платным стоянкам. По утверждению господина Звонарева, документ примут до конца октября: из городского бюджета предлагается компенсировать жителям многоквартирных домов 90% суммы на установку шлагбаумов. В ответ депутаты попросили мэрию решить вопрос со шлагбаумами одновременно с появлением платных парковок или раньше.

Депутат Андрей Выжанов уточнил, появится ли годовой абонемент для сотрудников офисов в центре Липецка. Выяснилось, что стоимость такого абонемента еще прорабатывается. А Станислав Каменецкий предложил добавить в список льготников ветеранов других боевых действий. «Мы с мэрией еще раз плотно поработаем над перечнем льготных категорий, а также социальных учреждений, где будет предусмотрен час бесплатной стоянки»,— заключила спикер горсовета Евгения Фрай.

Будут ли парковки прибыльными, на заседании не обсуждалось.

Собеседник «Ъ-Черноземье» в отрасли, изучивший порядок создания платных парковок в Липецке, считает, что они будут убыточными: «С точки зрения зарабатывания денег, муниципальное учреждение как оператор неэффективно. Но дело даже не в этом. В Липецке предусмотрели очень много льготных категорий — исходя из опыта других городов, льготники легально займут треть мест на весь рабочий день. Также очень низок штраф — чтобы побудить человека ежедневно оплачивать парковку, его придется наказывать за неуплату не меньше десятка раз в месяц, в противном случае платить штрафы просто выгоднее. В итоге в лучшем случае треть водителей будут систематически оплачивать парковку».

По словам собеседника „Ъ“, затраты на обслуживание липецкого парковочного пространства будут несоизмеримо выше доходов: «Возможно, местные власти просто следуют указаниям Минтранса повысить оборачиваемость парковочных мест в центре и простимулировать передвижение на общественном транспорте. Но в Липецке с нынешними условиями этого достигнуть не получится. Платные парковки сосредоточили в районе концентрации рабочих мест, общественный транспорт работает не очень хорошо, а карательные меры недостаточно жесткие».

Впрочем, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин отмечает, что платные парковки и не должны задумываться как прибыльный бизнес: «Это средство регулирования транспортного поведения. Они должны делать невыгодным стоянку автомобиля в центре города в течение целого дня». По его словам, система администрирования может работать и безубыточно. «Эффективность регулирования транспортного поведения платными парковками в Липецке будет зависеть от того, насколько чувствительны к тарифу и к штрафам местные жители. Это тонкий вопрос с учетом происходящих коренных макроэкономических изменений: результаты могут быть получены экспериментальным путем, к примеру, через год»,— пояснил эксперт.

Олег Мухин