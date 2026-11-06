Лента старостей

Три законченные оперы Сергея Рахманинова ни самим композитором, ни мировой оперной практикой никогда не рассматривались как трилогия. Да, за всеми тремя одноактовками угадывается фигура великого Федора Шаляпина: прославленный исполнитель партии Алеко в «Цыганах», он был предполагаемым Бароном в «Скупом рыцаре» и Ланчотто Малатестой во «Франческе да Римини», но от участия в премьерах двух этих произведений отказался, хотя монолог Барона все же вошел в его концертные выступления. Дмитрий Черняков образ Шаляпина в своей работе никак не использует, но его новый спектакль «прошит» насквозь одним главным персонажем, который берет на себя все три упомянутые партии.