В ЦИАНе прокомментировали предложение «Т-Технологий» о покупке 100% акций
В ЦИАНе заявили, что ранее озвученное «Т-Технологиями» предложение о готовности купить до 100% акций ЦИАН — «один из возможных механизмов покупки компании».
«Инициатива Т-Технологий — один из возможных механизмов покупки компании, но само по себе не означает сделку. Пока это намерение одной из сторон, высказанное публично», — заявили «Ъ» в ЦИАНе.
В компании добавили, что официального предложения от «Т-Технологий» в компанию еще не поступало. «Никаких решений не принято. Совет директоров и акционеры рассмотрят это предложение в отведенные сроки, сразу после его официального получения», — говорят в компании.
«Как публичная компания, будем информировать о существенных этапах процесса и подтвержденных решениях, а пока сохраняем фокус на целях этого года и планах на следующий», — заявили в компании.