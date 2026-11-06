Акции JTI упали на 19% после передачи российских активов во временное управление
Акции Japan Tobacco International упали на 19,3% после передачи российских активов концерна во временное управление. Это следует из данных Investing.com.
Ростовский табачный бизнес японского концерна JTI перешел под временное управление частично. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей в ООО «Дж.Т.И. Донской табак», контролирующем фабрику в Ростове-на-Дону, а также в ООО «Петро» (фабрика в Санкт-Петербурге).
JTI работает в России с 1999 года, в 2018-м приобрела «Донской табак». Доля концерна на российском табачном рынке оценивается в 36,9%. По оценкам источника «Ъ » на инвестиционном рынке, стоимость переданных структур — около 60 млрд руб. с учетом средств на счетах. «Дж.Т.И. Донской табак» перешло к японскому концерну в 2018 году, доля JTI на табачном рынке России — 36,9%. В самой JTI заявили, что анализируют ситуацию и прорабатывают возможные сценарии действий.
После новостей о возможной передаче бизнеса «Мултона» во временное управление также упали акции швейцарской компании Coca-Cola HBC (один из крупнейших по объему продаж партнеров по дистрибуции напитков американской The Coca-Cola Company). Падение составило 18,5%. До 2022 года «Мултон» занимался розливом в России международных брендов Coca-Cola.