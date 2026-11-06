Акции JTI упали на 19% после передачи российских активов во временное управление

JTI работает в России с 1999 года, в 2018-м приобрела «Донской табак». Доля концерна на российском табачном рынке оценивается в 36,9%. По оценкам источника «Ъ » на инвестиционном рынке, стоимость переданных структур — около 60 млрд руб. с учетом средств на счетах. «Дж.Т.И. Донской табак» перешло к японскому концерну в 2018 году, доля JTI на табачном рынке России — 36,9%. В самой JTI заявили, что анализируют ситуацию и прорабатывают возможные сценарии действий.