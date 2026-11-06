«Т-Технологии» подключаются к ЦИАН

«Сейчас действительно не самое плохое время для поглощения других бизнесов. Рынок находится в подавленном состоянии, и любая оферта с хорошей премией позволяет миноритариям выйти из этого актива с хорошей прибылью. Речь практически идет о трети стоимости акций. Давайте представим: наш рынок сейчас находится в районе 2400-2450. Прибавим к нему 30%, это будет где-то в районе 3200. Даже просто примеряя этот размер на фондовый рынок, мы видим, что предложение очень хорошее».