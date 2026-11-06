«Т-Технологии» подключаются к ЦИАН
Кому может быть выгодна сделка по выкупу акций платформы
«Т-Технологии» предложили выкупить акции ЦИАН с премией почти 30% к рыночной цене. За каждую бумагу компания готова заплатить 993 руб. Добровольное предложение уже направлено в Центробанк.
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На бирже новость вызвала ажиотаж: котировки ЦИАН в моменте подскочили почти на 24%. Насколько выгодна такая сделка для миноритариев, рассуждает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков:
«Сейчас действительно не самое плохое время для поглощения других бизнесов. Рынок находится в подавленном состоянии, и любая оферта с хорошей премией позволяет миноритариям выйти из этого актива с хорошей прибылью. Речь практически идет о трети стоимости акций. Давайте представим: наш рынок сейчас находится в районе 2400-2450. Прибавим к нему 30%, это будет где-то в районе 3200. Даже просто примеряя этот размер на фондовый рынок, мы видим, что предложение очень хорошее».
ЦИАН торгуется на бирже уже пять лет. У компании более 120 тыс. частных и институциональных инвесторов, а около 40% акций находятся в свободном обращении. Бумаги входят в 13 биржевых индексов. Андрей Кочетков оценивает дальнейшие перспективы для акционеров:
«Оферта есть, ей можно воспользоваться либо не пользоваться. То есть сейчас можно легко избавиться от головной боли в будущем. Тем более все равно на рынке есть компании, которые также могут стать объектом поглощения через какое-то время. Можно, в принципе, неплохо заработать на этом».
У «Т-Технологий» уже есть сервисы для операций с недвижимостью. Например, в марте Т-Банк запустил платформу, которая позволяет безопасно рассчитываться за жилье онлайн. С приобретением ЦИАН группа получит еще и площадку для поиска квартир. Что это даст бизнесу и покупателям недвижимости, объясняет гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:
«Очевидный эффект — это формирование экосистемы полного цикла на одной цифровой площадке. Практически весь спектр услуг: от поиска и покупки недвижимости до всех расчетных финансовых услуг, которые этому сопутствуют. Думаю, что, скорее всего, это будет выгодно и эффективно для всех сторон: и для самой платформы, и для рыночных банков, чтобы они продолжали взаимодействовать и это была открытая экосистема».
В случае сделки ЦИАН сохранит свой бренд и нынешнюю команду руководителей, обещают «Т-Технологии». Такой подход группа уже использовала после приобретения «Авто.ру» у «Яндекса» в июне этого года за 35 млрд руб. Ну а сделку с ЦИАН рассчитывают закрыть в первом квартале 2027 года, если будут получены необходимые согласования.