Бербок заявила, что в заложниках у «Хамаса» находятся восемь граждан ФРГ

Восемь граждан Германии находятся в заложниках у палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после переговоров в Каире.

«Посольство Германии находится в постоянном контакте с родственниками. Это ни в чем неповинные люди»,— сказал госпожа Бербок, призвав «Хамас» освободить всех заложников. Ее слова приводит Tagesschau.

9 октября, через два дня после начала боевых действий, палестинские группировки сообщили, что удерживают в заложниках в секторе Газа около 130 человек. По данным властей Израиля, боевики «Хамаса» увезли в Газу около 150 человек.

Как сообщило посольство России, в заложниках в секторе Газа оказался как минимум один россиянин. Также среди них есть граждане США. За последние двое суток «Хамас» сообщил о гибели 22 заложников из-за атак Израиля, в числе погибших были иностранцы. Их гражданство не уточнялось.

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Лусине Баласян