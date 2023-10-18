Байден: похоже, что удар по больнице нанесла «другая команда», не Израиль

Президент США Джо Байден на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху поддержал версию Израиля о том, что удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа нанесла не израильская армия. Он сказал, что прилетел в Израиль, чтобы показать миру поддержку страны со стороны США.

«Судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это (обстрел больнице в секторе Газа.— "Ъ") совершила другая сторона, а не вы»,— сказал господин Байден премьеру Израиля (цитата по AP). Президент США добавил, что многие люди не знали, что стало причиной взрыва в больнице.

Господин Байден сегодня, 18 октября, прибыл в Израиль с визитом. Изначально он планировал после Израиля посетить Амман, но поездку отменили после произошедшей вчера, 17 октября, атаки на больницу в секторе Газа. Ее жертвами стали более 800 человек. Палестина обвинила Израиль. Тот вину отрицает и называет виновным «Исламский джихад».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Лаура Кеффер