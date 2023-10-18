Байден «как друг» задаст Нетаньяху ряд жестких вопросов о войне с «Хамасом»
Президент США Джо Байден в ходе запланированного на 18 октября визита в Израиль собирается задать премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху «ряд жестких вопросов» по поводу войны Тель-Авива с палестинским исламским движением «Хамас», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам господина Кирби, вопросы Джо Байден намерен задать «как друг Израиля» и как политический лидер, который выражает полную солидарность с израильским народом.
«Он будет задавать ряд жестких вопросов, он будет задавать их как друг, как настоящий друг Израиля»,— подчеркнул господин Кирби (цитата по Reuters), отказавшись уточнять, будут ли данные вопросы касаться возможного непропорционального применения военной силы Израилем в ходе бомбардировок сектора Газа.
Полномасштабная война Израиля и «Хамаса», начавшаяся утром 7 октября с атаки израильских территорий палестинскими боевиками, продолжается уже десять дней. По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс. Ранее в американском Белом доме заявляли, что признают право Израиля на самооборону, осуждают действия «Хамаса», но считают, что при борьбе с движением Тель-Авив должен делать все, чтобы минимизировать число жертв среди мирного населения.
О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».