Байден «как друг» задаст Нетаньяху ряд жестких вопросов о войне с «Хамасом»

Президент США Джо Байден в ходе запланированного на 18 октября визита в Израиль собирается задать премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху «ряд жестких вопросов» по поводу войны Тель-Авива с палестинским исламским движением «Хамас», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам господина Кирби, вопросы Джо Байден намерен задать «как друг Израиля» и как политический лидер, который выражает полную солидарность с израильским народом.

«Он будет задавать ряд жестких вопросов, он будет задавать их как друг, как настоящий друг Израиля»,— подчеркнул господин Кирби (цитата по Reuters), отказавшись уточнять, будут ли данные вопросы касаться возможного непропорционального применения военной силы Израилем в ходе бомбардировок сектора Газа.

Полномасштабная война Израиля и «Хамаса», начавшаяся утром 7 октября с атаки израильских территорий палестинскими боевиками, продолжается уже десять дней. По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс. Ранее в американском Белом доме заявляли, что признают право Израиля на самооборону, осуждают действия «Хамаса», но считают, что при борьбе с движением Тель-Авив должен делать все, чтобы минимизировать число жертв среди мирного населения.

О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».

Фотогалерея Боевые действия между Израилем и сектором Газа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней Фото: Hussein Malla / AP На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля Фото: Israel Defense Forces / AP Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега) Фото: Reuters / Raneen Sawafta Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа) Фото: Reuters / Anas al-Shareef Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Yasser Qudih Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа Фото: Reuters / Ahmed Zakot Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле Фото: Reuters / Shir Torem Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Maya Alerruzzo / AP Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле Фото: Francisco Seco / AP Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Следующая фотография 1 / 85 Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней Фото: Hussein Malla / AP На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля Фото: Israel Defense Forces / AP Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега) Фото: Reuters / Raneen Sawafta Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа) Фото: Reuters / Anas al-Shareef Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Yasser Qudih Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа Фото: Reuters / Ahmed Zakot Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле Фото: Reuters / Shir Torem Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Maya Alerruzzo / AP Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле Фото: Francisco Seco / AP Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP 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израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Смотреть

Александр Кислов