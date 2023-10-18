Bloomberg: Байден запросит $100 млрд на помощь Украине, Тайваню и Израилю

Президент США Джо Байден намерен в самое ближайшее время запросить у американского конгресса дополнительно $100 млрд, которые пойдут на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в политических кругах Соединенных Штатов.

Как отмечают собеседники Bloomberg, американская администрация уверена, что законодательная инициатива господина Байдена может получить «широкую поддержку со стороны обеих партий в конгрессе США». Помимо финансирования Украины, Тайваня и Израиля, в пакет на $100 млрд также войдут и средства на защиту границы Соединенных Штатов.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон «вполне может позволить себе две войны», имея в виду одновременное выделение финансирования на поддержку Израиля и Украины.

Помощь Израилю будет обсуждаться во время визита президента США Джо Байдена, который запланирован на 18 октября. Американский президент ранее выступал за уничтожение «Хамаса», но был против израильской оккупации сектора Газа. США утверждают, что не планируют отправлять войска для участия в войне, однако в регион для сдерживания были направлены две авианосные группы. По информации СМИ, к берегам Израиля могут отправить 2 тыс. американских морпехов.

О попытках США не допустить расширения конфликта — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».

Александр Кислов