Иордания и Египет не примут беженцев из сектора Газа

Король Иордании Абдалла II в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии заявил, что Иордания и Египет не смогут принять беженцев из сектора Газа. Об этом сообщило арабское издание Petra. По словам Абдаллы II, все в международном сообществе понимают, что работать над сдерживанием палестино-израильского конфликта важно, как и работать над сокращением числа жертв с обеих сторон. При этом он отметил, что нельзя пытаться навязать «ситуацию с будущим палестинцев» другим странам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдалла II и Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters Абдалла II и Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters

По данным Financial Times, руководство Египта «раздражено» давлением западных стран, требующих открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа и принять палестинских беженцев. По данным издания, египетские чиновники считают, что 1 млн беженцев из сектора Газа должна принять сама Европа, если «она так заботится о правах человека». Накануне газета The Wall Street Journal сообщала, что США, Египет и Израиль разработали план эвакуации жителей сектора Газа, согласно которому через КПП «Рафах» сектор Газа смогут покинуть только палестинцы, у которых также есть гражданство США или других западных стран.

13 октября военные Израиля потребовали эвакуировать из северной части сектора Газа 1,1 млн палестинцев, заявив, что израильская армия говорится к наземной операции на территории региона. Израиль дал жителям 24 часа для того, чтобы они покинули территорию сектора Газа. Палестинское движение «Хамас», в свою очередь, призвало граждан не следовать указам армии Израиля и оставаться на территории сектора Газа. 15 октября израильские военные заявили, что из города Газа на юг региона эвакуировались 600 тыс. палестинцев. Представитель армии обороны Израиля Дэниел Хагари предупредил, что в ближайшие дни будут наноситься мощные удары по северной части сектора Газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».