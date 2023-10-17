Мяч не по году
Лионель Месси в восьмой раз станет обладателем главного футбольного приза
В этом году главная индивидуальная награда в мировом футболе впервые окажется в руках игрока, уже не выступающего в одной из европейских лиг. Восьмой «Золотой мяч» Лионелю Месси обеспечил в том числе новый тайминг определения его лауреата. Поскольку теперь приз вручают в разгар осени, оцениваются достижения спортсмена и в конце предыдущего года. А на него пришелся волшебный для великого аргентинца чемпионат мира в Катаре.
Для Лионеля Месси нынешний «Золотой мяч» будет уже восьмым в карьере: предыдущие он завоевывал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах
Фото: Xavier Laine / Getty Images
Испанское издание Diario Sport раскрыло основные итоги голосования за главную индивидуальную награду в мировом футболе — «Золотой мяч». Церемония его вручения состоится 30 октября в Париже. По данным Diario Sport, у женщин приз достанется испанке Айтане Бонмати — лидеру сборной Испании, выигравшей летом чемпионат мира, который принимали Австралия и Новая Зеландия, а у мужчин — живой легенде мирового футбола Лионелю Месси. Информацию о том, что именно аргентинец станет победителем конкурса, подтвердил еще ряд медиаресурсов, таких как Bola.
Для Лионеля Месси нынешний «Золотой мяч» будет уже восьмым в карьере: предыдущие он завоевывал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Равных ему в этом смысле нет, у ближайшего преследователя — португальца Криштиану Роналду — пять трофеев. Между тем октябрьский «Золотой мяч» Месси все-таки будет выделяться в уже очень длинном списке полученных им. И даже не столько из-за солидного возраста аргентинца, которому в июне исполнилось 36 лет.
«Золотой мяч», обладателя которого ежегодно определяет голосование, проводимое France Football, существует с 1956 года. И за всю почти уже семидесятилетнюю историю конкурса приз неизменно оказывался в руках футболиста, играющего в одной из европейских лиг.
Лионель Месси станет первым, кто возьмет в руки «Золотой мяч», выступая на другом континенте.
Прошлый сезон он завершил во французском ПСЖ, но летом совершил неожиданный переход в американский «Интер Майами».
Вторым любопытным нюансом является как никогда большая роль тайминга при определении лауреата. Формально «Золотой мяч» — награда по итогам очередного года. В 2023-м Лионель Месси играл неплохо. Особенно это касается его «американской» части. Очутившись в «Интер Майами», Месси сразу произвел настоящий фурор.
Он забил за свой новый клуб 11 голов в 13 матчах, а команда аргентинца из аутсайдера превратилась чуть ли не в местного гранда, добыв наконец турнирный успех — в Кубке лиг.
Но североамериканский футбол, как ни крути, в плане уровня и медийности не ровня европейскому. А по-настоящему громких званий Лионель Месси в этом году не завоевывал: ПСЖ с ним, например, в привычном стиле провалился в Лиге чемпионов, сойдя с дистанции уже в стартовом раунде play-off. Вряд ли, если бы во внимание принимались только эти факты, Месси был бы фаворитом в споре с такими игроками, как, допустим, супербомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн или его бывший партнер по парижской команде Килиан Мбаппе.
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Лионель Месси и его достижения в футболе
Но есть важная деталь, связанная с датой вручения «Золотого мяча». Раньше оно проходило зимой, то есть действительно после окончания года. В этом десятилетии организаторы сдвинули церемонию — а следовательно, и подведение итогов голосования — на осень. Фактически, как подчеркивает тот же Diario Sport, респонденты уже обязаны учитывать и то, что происходило с претендентами на трофей на излете того года, что предшествовал «отчетному».
В случае с прошлогодним лауреатом — французским форвардом Каримом Бензема — эта деталь не имела никакого значения. «Золотой мяч» в октябре 2022 года Бензема заработал прежде всего своими весенними подвигами в Лиге чемпионов, дотащив до титула «Реал». А вот в случае с Лионелем Месси ее значение колоссально.
Дело в том, что уже после персонального триумфа Карима Бензема — в ноябре—декабре 2022 года — состоялся чемпионат мира в Катаре, в виде исключения перенесенный Международной федерацией футбола (FIFA) с лета на хотя бы относительно прохладный по меркам принимающей стороны период. И на катарском первенстве Месси как раз сыграл не просто шикарно, а волшебно. Он привел свою сборную к ценнейшему в футболе титулу, забив семь голов в семи матчах, включая два в финальном, в котором аргентинцы одолели в серии пенальти французов. И бесспорный статус лучшего игрока турнира, видимо, был почти что обречен конвертироваться и в «Золотой мяч».
Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в 2023 году заработал в сумме $260 млн и вернул себе статус самого высокооплачиваемого футболиста в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга журнала Forbes.
В первую десятку рейтинга также вошли чемпион мира аргентинец Лионель Месси ($135 млн), бразилец Неймар ($112 млн), чемпион мира француз Килиан Мбаппе ($110 млн), его соотечественник Карим Бензема ($106 млн), норвежец Эрлинг Холанн ($58 млн), египтянин Мохамед Салах ($53 млн), сенегалец Садио Мане ($52 млн) и бельгиец Кевин де Брёйне ($39 млн). Замкнул десятку англичанин Гарри Кейн ($36 млн).
По данным издания, до этого последний раз Роналду возглавлял мировой рейтинг в 2021 году с доходом $125 млн. В 2022 году он заработал $100 млн и уступил первую позицию заработавшему $128 млн Мбаппе.
Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года он перешел в «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.