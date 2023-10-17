Мяч не по году

В этом году главная индивидуальная награда в мировом футболе впервые окажется в руках игрока, уже не выступающего в одной из европейских лиг. Восьмой «Золотой мяч» Лионелю Месси обеспечил в том числе новый тайминг определения его лауреата. Поскольку теперь приз вручают в разгар осени, оцениваются достижения спортсмена и в конце предыдущего года. А на него пришелся волшебный для великого аргентинца чемпионат мира в Катаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Лионеля Месси нынешний «Золотой мяч» будет уже восьмым в карьере: предыдущие он завоевывал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах

Фото: Xavier Laine / Getty Images Для Лионеля Месси нынешний «Золотой мяч» будет уже восьмым в карьере: предыдущие он завоевывал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах

Фото: Xavier Laine / Getty Images

Испанское издание Diario Sport раскрыло основные итоги голосования за главную индивидуальную награду в мировом футболе — «Золотой мяч». Церемония его вручения состоится 30 октября в Париже. По данным Diario Sport, у женщин приз достанется испанке Айтане Бонмати — лидеру сборной Испании, выигравшей летом чемпионат мира, который принимали Австралия и Новая Зеландия, а у мужчин — живой легенде мирового футбола Лионелю Месси. Информацию о том, что именно аргентинец станет победителем конкурса, подтвердил еще ряд медиаресурсов, таких как Bola.

Для Лионеля Месси нынешний «Золотой мяч» будет уже восьмым в карьере: предыдущие он завоевывал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Равных ему в этом смысле нет, у ближайшего преследователя — португальца Криштиану Роналду — пять трофеев. Между тем октябрьский «Золотой мяч» Месси все-таки будет выделяться в уже очень длинном списке полученных им. И даже не столько из-за солидного возраста аргентинца, которому в июне исполнилось 36 лет.

«Золотой мяч», обладателя которого ежегодно определяет голосование, проводимое France Football, существует с 1956 года. И за всю почти уже семидесятилетнюю историю конкурса приз неизменно оказывался в руках футболиста, играющего в одной из европейских лиг.

Лионель Месси станет первым, кто возьмет в руки «Золотой мяч», выступая на другом континенте.

Прошлый сезон он завершил во французском ПСЖ, но летом совершил неожиданный переход в американский «Интер Майами».

Вторым любопытным нюансом является как никогда большая роль тайминга при определении лауреата. Формально «Золотой мяч» — награда по итогам очередного года. В 2023-м Лионель Месси играл неплохо. Особенно это касается его «американской» части. Очутившись в «Интер Майами», Месси сразу произвел настоящий фурор.

Он забил за свой новый клуб 11 голов в 13 матчах, а команда аргентинца из аутсайдера превратилась чуть ли не в местного гранда, добыв наконец турнирный успех — в Кубке лиг.

Но североамериканский футбол, как ни крути, в плане уровня и медийности не ровня европейскому. А по-настоящему громких званий Лионель Месси в этом году не завоевывал: ПСЖ с ним, например, в привычном стиле провалился в Лиге чемпионов, сойдя с дистанции уже в стартовом раунде play-off. Вряд ли, если бы во внимание принимались только эти факты, Месси был бы фаворитом в споре с такими игроками, как, допустим, супербомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн или его бывший партнер по парижской команде Килиан Мбаппе.

Фотогалерея Лионель Месси и его достижения в футболе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды Фото: из личного архива Лионеля Месси В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил Фото: AP / Bas Czerwinski «Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»

В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром Фото: Reuters В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время Фото: AP / Luca Bruno Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду Фото: AP / David Ramos «Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча Фото: AP / Emilio Morenatti С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании Фото: AP / Manu Fernandez «Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»

Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра) Фото: AP / Luca Bruno «Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем» Фото: AP / Jon Super В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет Фото: Reuters «Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»

C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились Фото: Reuters «Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»

На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год Фото: AP / Victor R. Caivano «До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола» Фото: Reuters На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов Фото: Manu Fernandez / AP 1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах Фото: Albert Gea / Reuters В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей Фото: Victor R. Caivano / AP 25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды Фото: Joan Monfort / AP За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах Фото: Manu Fernandez / Pool / AP В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021 Фото: Amanda Perobelli / Reuters В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет Фото: Albert Gea / Reuters Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар Фото: Laurent Cipriani / AP В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Следующая фотография 1 / 23 «Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды Фото: из личного архива Лионеля Месси В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил Фото: AP / Bas Czerwinski «Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»

В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром Фото: Reuters В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время Фото: AP / Luca Bruno Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду Фото: AP / David Ramos «Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча Фото: AP / Emilio Morenatti С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании Фото: AP / Manu Fernandez «Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»

Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра) Фото: AP / Luca Bruno «Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем» Фото: AP / Jon Super В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет Фото: Reuters «Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»

C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились Фото: Reuters «Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»

На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год Фото: AP / Victor R. Caivano «До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола» Фото: Reuters На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов Фото: Manu Fernandez / AP 1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах Фото: Albert Gea / Reuters В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей Фото: Victor R. Caivano / AP 25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды Фото: Joan Monfort / AP За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах Фото: Manu Fernandez / Pool / AP В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021 Фото: Amanda Perobelli / Reuters В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет Фото: Albert Gea / Reuters Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар Фото: Laurent Cipriani / AP В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Смотреть

Но есть важная деталь, связанная с датой вручения «Золотого мяча». Раньше оно проходило зимой, то есть действительно после окончания года. В этом десятилетии организаторы сдвинули церемонию — а следовательно, и подведение итогов голосования — на осень. Фактически, как подчеркивает тот же Diario Sport, респонденты уже обязаны учитывать и то, что происходило с претендентами на трофей на излете того года, что предшествовал «отчетному».

В случае с прошлогодним лауреатом — французским форвардом Каримом Бензема — эта деталь не имела никакого значения. «Золотой мяч» в октябре 2022 года Бензема заработал прежде всего своими весенними подвигами в Лиге чемпионов, дотащив до титула «Реал». А вот в случае с Лионелем Месси ее значение колоссально.

Дело в том, что уже после персонального триумфа Карима Бензема — в ноябре—декабре 2022 года — состоялся чемпионат мира в Катаре, в виде исключения перенесенный Международной федерацией футбола (FIFA) с лета на хотя бы относительно прохладный по меркам принимающей стороны период. И на катарском первенстве Месси как раз сыграл не просто шикарно, а волшебно. Он привел свою сборную к ценнейшему в футболе титулу, забив семь голов в семи матчах, включая два в финальном, в котором аргентинцы одолели в серии пенальти французов. И бесспорный статус лучшего игрока турнира, видимо, был почти что обречен конвертироваться и в «Золотой мяч».

Алексей Доспехов