Лионель Месси присоединился к Штатам

Главный переход нынешнего лета в футболе состоялся уже в самом его начале. Лионель Месси после сезона, превратившего его в 35 лет благодаря подвигам на чемпионате мира в Катаре из просто великого игрока в игрока с особенным, королевским, статусом, решил покинуть ПСЖ и — впервые в профессиональной карьере — Европу. Борьбу за аргентинца у его родного клуба «Барселона» и саудовского «Аль-Хиляль», собиравшегося завалить Месси деньгами, неожиданно выиграл «Интер Майами» из американской лиги MLS. Впрочем, и он, кажется, смог предложить семикратному обладателю «Золотого мяча» шикарные финансовые условия благодаря включению в сделку «коллаборации» с Apple и Adidas.

О переходе из ПСЖ в «Интер Майами», Лионель Месси объявил в интервью испанским Mundo Deportivo и Sport в среду вечером. Месси уточнил, что не согласовал условия контракта с клубом «на сто процентов», но «решил продолжить свой путь именно там». Объясняя мотивацию при выборе, аргентинец добавил, что почувствовал, что «настала его очередь оказаться в лиге США и жить футболом иначе, чем до этого», «наслаждаясь им день за днем».

Эта новость стала таким заметным событием, какие давно не происходили в мировом футболе. Лионель Месси впервые в своей профессиональной карьере, стартовавшей в 2023 году, покинул Европу, поменяв ее на невзрачный по сравнению с первенствами «большой пятерки» чемпионат MLS, именно после сезона, радикально трансформировавшего его статус. Победа сборной Аргентины в конце прошлого года на чемпионате мира в Катаре, добытая прежде всего благодаря блестящему выступлению ее лидера, превратила семикратного обладателя «Золотого мяча» из просто выдающегося футболиста в безусловного футбольного короля, ровню ярчайшим легендам в истории игры — Пеле и Диего Марадоне. А громкости поступку Месси добавил тот факт, что среди имевшихся у него вариантов продолжения карьеры он отдал предпочтение, казалось бы, наименее очевидному.

О том, что Лионель Месси не будет продлевать истекающий договор с ПСЖ, в котором оказался в 2021 году, сбежав из переживавшей в тот момент кризис «Барселоны», и с которым только что завоевал титул чемпиона Франции, было известно уже несколько недель. Как и о том, что на лучшего игрока века претендуют три клуба. Фаворитами с примерно равными шансами в этой борьбе выглядели два из них. «Барселона» — потому что является фактически родным клубом аргентинца. В ее академии он созрел как игрок. В ее форме затем выходил на поле более полтора десятилетий и выиграл множество командных и индивидуальных трофеев, прежде чем, рассорившись с прежним руководством, распрощаться с ней и уехать в Париж. Занявший как раз в 2021 году пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта неоднократно обещал ее болельщикам сделать все, чтобы вернуть им любимого аргентинца, а Месси неоднократно давал понять, что не против возвращения и завершения карьеры именно в главной команде своей жизни. BBC и другие источники не сомневаются, что его сорвали в первую очередь нюансы испанского регламента и регламента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Подписывая Месси, «Барселона», и так тратившая в последнее время много средств, всерьез рисковала нарушить положения как внутреннего, так и континентального финансового fair play.

Вторым логичным вариантом был клуб «Аль-Хиляль», представляющий Садовскую Аравию. В этом сезоне она открыла настоящую охоту за футбольными суперзвездами. В саудовской лиге уже оказались два игрока с «Золотыми мячами» в послужном списке — португалец Криштиану Роналду и француз Карим Бензема. И ими перечень звучных имен, которых уже переманили в Садовскую Аравию или вот-вот переманят, не исчерпывается. При этом «Аль-Хиляль», не стесненный никакими регламентами, готовился обрушить на Месси что-то наподобие денежного водопада. В различных медиаресурсах, оценивавших его будущую зарплату в клубе, фигурировали комические цифры от $300 млн до $600 млн.

Козыри «Интер Майами» на этом фоне смотрелись скромнее. К бесспорным можно было отнести разве что друга Лионеля Месси, популярнейшего в прошлом английского футболиста Дэвида Бекхэма в роли президента и совладельца клуба и принадлежащий аргентинцу дом во Флориде, которую он, как выяснилось, давно любит. Но MLS и ее члены все-таки вряд ли способны конкурировать с европейскими и возникшими вдруг саудовскими гигантами в щедрости, хоть нередко и привлекает знаменитостей в предпенсионном возрасте. А «Интер Майами» к тому же не входит в число наиболее успешных в ней клубов. В предыдущем чемпионате он скромно смотрелся в регулярном чемпионате, а в play-off вылетел уже в стартовом раунде. Его состав также не слишком броский. За «Интер Майами» играл топовый футболист — форвард Гонсало Игуаин, бывший партнер Месси по аргентинской сборной, но он закончил карьеру.

Впрочем, такие источники как The Athletic и ESPN уверены, что и в случае с альянсом-сюрпризом Лионеля Месси и команды из Флориды колоссальное значение имел финансовый фактор. Причем не формальная зарплата нападающего, а то, что BBC называет предусмотренной соглашением «коллаборацией» с брендами.

Эти бренды — Apple TV и Adidas. Первый весной заключил с MLS десятилетний договор о покупке медиа-прав на общую сумму $2,5 млрд. Второй — примерно в то же время стал крупным партнером лиги, подписав соглашение на шесть лет и $830 млн. Adidas c 2017 года сотрудничает и непосредственно с Месси. Так вот, The Athletic и ESPN убеждены, что аргентинцу полагаются отчисления от двух компаний. У Apple TV они жестко привязаны к увеличению числа подписчиков сервиса после приезда в США аргентинца. И есть все основания думать, что он будет достаточно серьезным, поскольку драйвером роста интереса к футболу в Северной Америке наряду с самим Месси, не исключено, окажется будущий чемпионат мира. Этот турнир в 2026 году совместно примут США, Канада и Мексика.

Алексей Доспехов