Лионель Месси стал шестикратным

Лучшим футболистом 2019 года по версии журнала France Football признан аргентинец Лионель Месси. 32-летний полузащитник «Барселоны» получил «Золотой мяч» в шестой раз, чего прежде никому не удавалось. Кроме того, впервые на церемонии был назван обладатель приза имени Льва Яшина. Им стал вратарь «Ливерпуля» бразилец Алисон Бекер.

В том, что обладателем Золотого мяча в рекордный шестой раз стал именно Лионель Месси, нет никакой сенсации. Об этом из авторитетных источников было известно задолго до начала торжественной церемонии, состоявшейся в парижском Théâtre du Châtelet.

В итоге Месси опередил защитника «Ливерпуля» голландца Виргила ван Дейка и нападающего «Ювентуса» португальца Криштиану Роналду, который, кстати, отсутствовал на церемонии.

Четвертым и пятым в списке претендентов оказались сенегалец Садио Мане и египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля», а шестым — француз Килиан Мбаппе из ПСЖ.

Свой шестой «Золотой мяч» (2009-2012, 2015, 2019), а это, кстати, абсолютный рекорд, Лионель Месси получил из рук прошлогоднего обладателя приза хорвата Луки Модрича из мадридского «Реала». Кроме того, на церемонии были названы лучшая футболистка мира — американка Меган Рапино, лучший молодой футболист года — 20-летний Маттейс Де Лигт из «Ювентуса», а также первый обладатель приза имени Льва Яшина — бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер. При этом на церемонии присутствовали представители московского «Динамо», в том числе его голкипер Антон Шунин.

Напомним, что France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года. На протяжении четырех десятилетий его обладателями могли стать только европейцы, выступающие в европейских чемпионатах. Трижды «Золотой мяч» получали советские футболисты. В 1963 году он достался московскому динамовцу Льву Яшину — единственному вратарю в истории, ставшему обладателем почетного приза, а в 1975-м и 1986-м — нападающим киевского «Динамо» Олегу Блохину и Игорю Беланову. Начиная с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться всем футболистам из европейских клубов, а с 2010-го по 2015 год этот приз был объединен с призом Международной федерации футбола (FIFA) «Игрок года FIFA» и назывался «Золотой мяч FIFA».

Арнольд Кабанов