«Именно представители прессы вознесут Месси на пьедестал»
Владимир Осипов — о шансах футболиста на «Золотой мяч»
Лионель Месси снова получит «Золотой мяч», уже восьмой в своей карьере. Об этом сообщают источники испанских спортивных изданий. При голосовании будет учтена победа сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года, поскольку в прошлом сезоне приз вручался до начала мирового первенства. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов выяснял, насколько велики шансы Месси.
Фото: Agustin Marcarian, Reuters
«Золотой мяч» — самая престижная индивидуальная премия в футболе, этакий «Оскар» в мире спорта. Вручает его известное французское издание France Football. Лучшего игрока мира выбирают только представители прессы, на данный момент это всего 180 человек.
От каждой страны голосует всего один журналист. Россию в этом списке представляет футбольный аналитик и обозреватель Константин Клещев, который не раз сотрудничал с “Ъ FM”. Дать комментарий по поводу предстоящей церемонии эксперт не может (это запрещено), но, похоже, испанскому изданию можно верить.
Журналисты всего мира были без ума от невероятной победы сборной Аргентины на чемпионате мира. Так что именно представители прессы и вознесут Месси на пьедестал, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:
«France Football — это, скажем так, марка, историческая награда СМИ. Вместе с тем я не уверен, что условный Арсен Венгер, которого я безумно уважаю, или другие гуру тренерского цеха выбрали бы Месси».
Так что если бы к голосованию журналистов присоединились игроки и наставники, как это было, когда France Football вручал свою премию вместе с FIFA, то Месси вряд ли бы получил «Золотой мяч».
Но наблюдатели очень часто награждают игроков не только за футбольные достижения, пояснил Вадим Трушков: «Прежде всего, у него максимально позитивный имидж за всю его карьеру. Поэтому, наверное, как достойный ученик за хорошее поведение и заслуги он получит эту награду.
Медийный аспект играет огромную роль. Кроме того, выбор Аргентины сейчас максимально политкорректен».
Между тем заклятый друг Месси Криштиану Роналду, которого после чемпионата мира все дружно списали, забивает больше всех как за клуб в Саудовской Аравии, так и за сборную Португалии.
После дубля в ворота команды Боснии и Герцеговины в отборочном турнире Евро-2024 в активе Криштиану 40 голов за текущий год. Даже у молодого норвежского нападающего Эрлинга Холланда сейчас на один забитый мяч меньше.
Так что Роналду, которому в феврале следующего года стукнет 39 лет, похоже, не собирается на пенсию. Хотя среди номинантов на «Золотой мяч» португальца, конечно, нет. Да и Месси свой титул получает в последний раз, со следующего сезона в спортивном мире будут звучать новые имена, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:
«Вряд ли аргентинец сможет конкурировать на равных с тем же Килианом Мбаппе, да и другие звезды появляются. Конечно, в ближайшие годы, скажем так, будет праздник новых героев».
А пока ждем очередного награждения Месси, которое пройдет в Париже 30 октября. Похоже, именно этот день можно будет считать завершением эпохи великого аргентинского игрока. Да, с футболом он не закончит, все-таки зарплата в €126 млн в год — весомый аргумент продолжать карьеру в американском клубе «Интер Майами».
Кстати, самый высокооплачиваемый футболист на Земле в 2023-м — Криштиану Роналду, которому в «Аль-Насре» платят €260 млн. Но это так, для сравнения.
Скорее всего, перебить рекордную зарплату Роналду кто-нибудь из звезд сможет уже в ближайшее время, а вот восемь «Золотых мячей» Месси точно станут недостижимым ориентиром для нескольких поколений будущих гениев футбола.
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Лионель Месси и его достижения в футболе
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