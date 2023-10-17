«Именно представители прессы вознесут Месси на пьедестал»

Лионель Месси снова получит «Золотой мяч», уже восьмой в своей карьере. Об этом сообщают источники испанских спортивных изданий. При голосовании будет учтена победа сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года, поскольку в прошлом сезоне приз вручался до начала мирового первенства. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов выяснял, насколько велики шансы Месси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian, Reuters Фото: Agustin Marcarian, Reuters

«Золотой мяч» — самая престижная индивидуальная премия в футболе, этакий «Оскар» в мире спорта. Вручает его известное французское издание France Football. Лучшего игрока мира выбирают только представители прессы, на данный момент это всего 180 человек.

От каждой страны голосует всего один журналист. Россию в этом списке представляет футбольный аналитик и обозреватель Константин Клещев, который не раз сотрудничал с “Ъ FM”. Дать комментарий по поводу предстоящей церемонии эксперт не может (это запрещено), но, похоже, испанскому изданию можно верить.

Журналисты всего мира были без ума от невероятной победы сборной Аргентины на чемпионате мира. Так что именно представители прессы и вознесут Месси на пьедестал, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«France Football — это, скажем так, марка, историческая награда СМИ. Вместе с тем я не уверен, что условный Арсен Венгер, которого я безумно уважаю, или другие гуру тренерского цеха выбрали бы Месси».

Так что если бы к голосованию журналистов присоединились игроки и наставники, как это было, когда France Football вручал свою премию вместе с FIFA, то Месси вряд ли бы получил «Золотой мяч».

Но наблюдатели очень часто награждают игроков не только за футбольные достижения, пояснил Вадим Трушков: «Прежде всего, у него максимально позитивный имидж за всю его карьеру. Поэтому, наверное, как достойный ученик за хорошее поведение и заслуги он получит эту награду.

Медийный аспект играет огромную роль. Кроме того, выбор Аргентины сейчас максимально политкорректен».

Между тем заклятый друг Месси Криштиану Роналду, которого после чемпионата мира все дружно списали, забивает больше всех как за клуб в Саудовской Аравии, так и за сборную Португалии.

После дубля в ворота команды Боснии и Герцеговины в отборочном турнире Евро-2024 в активе Криштиану 40 голов за текущий год. Даже у молодого норвежского нападающего Эрлинга Холланда сейчас на один забитый мяч меньше.

Так что Роналду, которому в феврале следующего года стукнет 39 лет, похоже, не собирается на пенсию. Хотя среди номинантов на «Золотой мяч» португальца, конечно, нет. Да и Месси свой титул получает в последний раз, со следующего сезона в спортивном мире будут звучать новые имена, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Вряд ли аргентинец сможет конкурировать на равных с тем же Килианом Мбаппе, да и другие звезды появляются. Конечно, в ближайшие годы, скажем так, будет праздник новых героев».

А пока ждем очередного награждения Месси, которое пройдет в Париже 30 октября. Похоже, именно этот день можно будет считать завершением эпохи великого аргентинского игрока. Да, с футболом он не закончит, все-таки зарплата в €126 млн в год — весомый аргумент продолжать карьеру в американском клубе «Интер Майами».

Кстати, самый высокооплачиваемый футболист на Земле в 2023-м — Криштиану Роналду, которому в «Аль-Насре» платят €260 млн. Но это так, для сравнения.

Скорее всего, перебить рекордную зарплату Роналду кто-нибудь из звезд сможет уже в ближайшее время, а вот восемь «Золотых мячей» Месси точно станут недостижимым ориентиром для нескольких поколений будущих гениев футбола.

Фотогалерея Лионель Месси и его достижения в футболе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды Фото: из личного архива Лионеля Месси В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил Фото: AP / Bas Czerwinski «Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»

В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром Фото: Reuters В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время Фото: AP / Luca Bruno Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду Фото: AP / David Ramos «Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча Фото: AP / Emilio Morenatti С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании Фото: AP / Manu Fernandez «Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»

Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра) Фото: AP / Luca Bruno «Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем» Фото: AP / Jon Super В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет Фото: Reuters «Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»

C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились Фото: Reuters «Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»

На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год Фото: AP / Victor R. Caivano «До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола» Фото: Reuters На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов Фото: Manu Fernandez / AP 1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах Фото: Albert Gea / Reuters В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей Фото: Victor R. Caivano / AP 25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды Фото: Joan Monfort / AP За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах Фото: Manu Fernandez / Pool / AP В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021 Фото: Amanda Perobelli / Reuters В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет Фото: Albert Gea / Reuters Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар Фото: Laurent Cipriani / AP В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Следующая фотография 1 / 23 «Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды Фото: из личного архива Лионеля Месси В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил Фото: AP / Bas Czerwinski «Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»

В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром Фото: Reuters В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время Фото: AP / Luca Bruno Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду Фото: AP / David Ramos «Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча Фото: AP / Emilio Morenatti С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании Фото: AP / Manu Fernandez «Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»

Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра) Фото: AP / Luca Bruno «Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем» Фото: AP / Jon Super В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет Фото: Reuters «Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»

C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились Фото: Reuters «Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»

На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год Фото: AP / Victor R. Caivano «До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола» Фото: Reuters На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов Фото: Manu Fernandez / AP 1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах Фото: Albert Gea / Reuters В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей Фото: Victor R. Caivano / AP 25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды Фото: Joan Monfort / AP За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах Фото: Manu Fernandez / Pool / AP В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021 Фото: Amanda Perobelli / Reuters В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет Фото: Albert Gea / Reuters Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар Фото: Laurent Cipriani / AP В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Смотреть

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